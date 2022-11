La pallamano Cassano Magnago fa e disfa: 23-26 contro Alperia Merano

Una buona prestazione e tenuta degli amaranto quella messa in campo oggi pomeriggio, sabato 19 novembre, che però non è bastata a contrastare Alperia Merano.

I lombardi l’hanno spuntata alla fine del primo tempo dopo un gioco prettamente in equilibrio tra i due roster (10-9). Ancora sul filo del rasoio il secondo tempo fino al 40’, quando gli amaranto erano sotto di un solo punto (17-18) e la partita era ancora aperta; ma i diavoli neri hanno messo il turbo aumentando anche il distacco (+4 il massimo del match) e sono scappati dal controllo lombardo.

PRIMO TEMPO

Gli amaranto hanno iniziato bene il primo tempo sia mantenendo l’equilibrio con Merano sia riuscendo ad agguantare il vantaggio in diversi momenti, schierando un attacco fluido anziché cristallizzato al centro mentre in difesa 5-1 Ivan Salvati ormai fisso come centroavanti in modo da infastidire fin da subito ì diavoli neri.

Al 6” è arrivato il primo vantaggio cassanese, con il 4-2 realizzato dall’ala Gabriele Saitta su un passaggio sporco di Jack Savini rivolto inizialmente al pivot Mattia Dorio. Da qui l’immediato recupero altoatesino con la doppia azione di Anton Laursen (5-5).

Di nuovo parità al 25’ di Gabriele Saitta (8-8) sul primo palo, che ha aperto la possibilità di un vantaggio cassanese sfruttata alla grande dal bomber Federico Mazza e di nuovo dall’ala Saitta (10-8) da rimessa laterale del Cassano, dopo aver rubato palla all’attacco meranese.