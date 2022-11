La Ponchielli Aps inaugura la nuova stagione musicale con “La Gioconda” al Museo del Tessile

Domenica 13 novembre alle ore 16.45 presso la sala conferenze del Museo del Tessile, “La Ponchielli APS”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dà il via alla Nuova Stagione Musicale 2022/23, con l’opera più emblematica di Amilcare Ponchielli: La gioconda! Oggi presentata in forma di Pocket Opera, con lettura cameristica.

A dare voce e pathos ai personaggi principali ci saranno: il soprano Gesu Zefi, nel ruolo della protagonista, il mezzosoprano Sara Palana, che vestirà i panni di Laura, e il tenore Antonio Signorello, invece, sarà Enzo Grimaldo, Principe di Santafior.

La celebre danza delle ore sarà invece interpretata dal Corpo di ballo III CO del Liceo Coreutico Candiani Bausch di Busto Arsizio con le coreografie di Francesco Posa e Ilaria De Santis. La parte strumentale sarà affidata alla direzione del Maestro Atsuko Nieda, coadiuvata dal sensibile e virtuosistico clarinetto di Claudia Elcide Del Vecchio. A intrecciare le fila della vicenda interverranno la voce recitante di Francesco Rumi e le luci scenografiche di Claudio Colombo.

Per l’ingresso è previsto un costo di 10 euro e sarà compreso un aperitivo. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail laponchielli@gmail.com o al numero whatsapp 3757439521.