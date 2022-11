La Pro Patria a Zanica per rialzarsi. Vargas: “L’AlbinoLeffe ha giocatori che hanno fatto la storia della C”

Dopo il match di Coppa Italia allo Speroni, per la seconda volta in stagione il destino della Pro Patria si incrocia con quello dell’AlbinoLeffe. Ufficialmente sono passati meno di due mesi dal match deciso dalla magia di Piran, eppure le condizioni e l’umore con cui le due squadre arrivano alla gara di domani domenica 27 novembre (17:30), valida per il quindicesimo turno di campionato, è radicalmente cambiato.

I tigrotti di Busto Arsizio sembrano infatti aver perso non solo un buon numero di uomini a disposizione (alla lista degli indisponibili di Vargas per domani si aggiungono Bertoni e Perotti) ma anche l’ottimo passo sul rettangolo di gioco visto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Se la Pro Patria ha raccolto infatti appena una manciata di punti grazie alla vittorie casalinghe contro la “allora fanalino di coda” Virtus Verona e la gemellata Triestina, i bergamaschi, che proprio un anno fa inauguravano l’AlbinoLeffe Stadium proprio contro i bustocchi, arrivano da un novembre convincente – solo una sconfitta, tre le vittorie, quattro pareggi – che ha permesso di scalare posizioni in classifica e portarsi a un solo punto di distacco (18 Pro Patria, 17 AlbinoLeffe).

«Arriviamo da due partite perse, in avremmo meritato qualcosina in più. La realtà però è che abbiamo fatto zero punti» questa l’analisi di mister Jorge Vargas alla vigilia della trasferta, scenario in cui i suoi hanno racimolato 4 punti dei 24 a disposizione: «Dispiace non raccogliere quanto meritato ma il calcio è così; c’è da poco da fare. L’AlbinoLeffe è una squadra forte: i suoi giocatori sanno fare bene in questa categoria, alcuni di loro hanno fatto la storia della Serie C (il mediano Genevier e e la punta Cocco ha rispettivamente quasi 200 gettoni tra Serie C e Serie B n.d.r.) e sono determinanti in certi ruoli. Prendono pochi gol e quando succede sono in grado di ribaltare la partita. Noi in settimana ci siamo preparati bene, vedremo di impensierirli domani sul campo».

«È strano – continua Vargas nell’analisi del delicato flessione, condizionata anche dagli infortuni, vissuta in via Ca’ Bianca -. Penso che siamo migliorati molto a livello difensivo eppure alla fine abbiamo raccolto zero punti; rispetto alle partite di inizio campionato siamo diventati più solidi e abbiamo rischiato molto poco nelle ultime gare però alla fine contano i punti e noi sappiamo che possiamo fare qualcosina in più. Credo che in attacco ci manchi il “guizzo finale”: arriviamo bene nell’ultimo quarto di campo ma non siamo riusciti a trovare il gol e la porta su tanti cross o palle che arrivavano da fuori. È un momento un po’ così, in passato magari arrivavamo davanti alla porta e riuscivamo a segnare mentre adesso non riusciamo più».

Trovami un modo semplice per uscirne, canterebbero all’allenatore cileno i Verdena – originari proprio di Albino e prorpio in questo momento impegnati nel tour di promozione del loro 7 LP dopo 7 lunghi di letargo. Ma forse quel che serve ai biancoblu non è tanto lo shock onirico del trio alternative rock, quando la tranquillità dispensata fin dal giorno 0 dal Tractor: «Ho detto ai giocatori di stare tranquilli» – conclude il mister -. Ci vuole umiltà e sacrificio, a fare la differenza è la testa. La tranquillità che trasmetto è la stessa di quando si vinceva. Ogni partita va affrontata con la stessa modalità e passione di come affrontiamo l’avversario».

9 LE ASSENZE: A ZANICA SENZA REGISTA, RIENTRA LOMBARDONI

Sono 9 le assenze biancoblu a Zanica (Bertoni, Brignoli, Chakir, Ghioldi, Mangano, Molinari, Parker, Perotti, Rossi). «In difesa rientra Lombardoni ma non ci saranno né Bertoni né Perotti, quest’ultimo per un discorso preventivo – commenta Vargas- Crediamo sia meglio tenerlo fermo per averlo disponibile nelle prossime partite».

