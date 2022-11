La Rai intervista la prof aggredita a Gallarate: “Io l’ho già perdonato”

«Sono profondamente amareggiata per tutto quello che è successo. Vorrei capire il perché del gesto».

Sono queste le parole pronunciata dalla professoressa malmenata da un suo giovanissimo studente all’Istituto Ponti di Gallarate, che aveva disegnato alcune svastiche in classe. Il preside Giuseppe Martino e la professoressa sono stati intervistati da Alessandro Politi di Storie Italiane. La trasmissione è andata in onda oggi, giovedì 10 novembre, su Rai 1.

«Io l’ho già perdonato perché non sapeva quello che faceva – sono state le parole della professoressa – E’ stato un gesto di ignoranza. Però sono sempre comunque un’ insegnante: sono qua per aiutarlo a capire e non per giudicare. Sono qui per spiegare loro come è la storia; questo è il punto: lui non ha compreso, forse non gliel’ho fatto capire io questo pezzo di storia, che purtroppo è un pezzo orrendo del nostro Paese e dell’Europa. Forse andava spiegato meglio»