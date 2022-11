“La regola del caos”, il noir protagonista dell’incontro con l’autore a Inarzo

Nuovo appuntamento della stagione culturale di Inarzo organizzata da Emiliano Pedroni con l’assessorato alla Cultura. Ospite sarà Gianluca Veltri (nella foto), autore di La regola del caos, un noir ambientato tra il fiume Ticino e la metropoli milanese. L’appuntamento è per giovedì 10 novembre alle 21 nella biblioteca comunale di via Patrioti 28, a ingresso libero. Modera la serata Emiliano Pedroni.

LA TRAMA

Il corpo di un uomo viene ripescato nelle acque del Ticino, vicino al ponte di barche di Bereguardo. Poiché la morte risulta avvenuta a Milano, il caso passa dalla Questura di Pavia a quella del capoluogo meneghino. L’indagine viene affidata a Crespo, pluridecorato ispettore della Mobile, dai modi spicci ma efficaci, e alla sua squadra. Nel frattempo, un delinquente di medio spessore chiede all’ispettore di aiutarlo a trovare sua figlia che da qualche giorno risulta scomparsa.

Due trame parallele che si inseguono a ritmo sostenuto, con diversi cambi di scena, mentre una Milano moderna e sorniona veglierà sulle sorti dei personaggi.

L’AUTORE

Nasce a Milano dove tutt’ora vive. E’ titolare di Anadema Haircut Milano (#anadema), prestigioso indirizzo milanese dedicato al binomio arte e capelli, e dell’omonima agenzia di truccatori e parrucchieri protagonista dello showbiz e del panorama fashion. Da oltre venticinque anni lavora per la moda, le sfilate, la tv e la pubblicità curando il look di molte celebrity. Organizza corsi di hairstyle e backstage hair per diversi brand di settore.

Ha partecipato per oltre due anni alla trasmissione radiofonica (Rai Radio 2), di Marco Santin (Gialappa’s Band), Grazie per.

Spesso scrive per testate on-line e riviste di fashion che si occupano di beauty.

Ha pubblicato le raccolte di racconti Amore e altri scarabocchi (Kipple ed.), i romanzi noir L’odore dell’asfalto (Piemme e-book), e La dimora del Santo (Piemme e-book), allegato quest’ultimo nel gennaio 2014 al quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Nel 2017 pubblica la raccolta di racconti Hotel Flora (Morellini ed.), e nel 2019 esce per Laurana Editore il romanzo “E poi succede”. Ha partecipato con alcuni racconti ad antologie di autori vari.