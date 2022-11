La sala stampa dello stadio della Pro Patria intitolata ad Adamo Cocco

Domenica 4 dicembre alle 14.00 sarà intitolata ufficialmente ad Adamo Cocco la sala stampa dello stadio Speroni.

Poco prima del fischio d’inizio della partita Pro Patria – Lecco, sarà scoperta la targa che ricorda il giornalista sportivo, collaboratore della Prealpina e di altre testate come La Gazzetta dello Sport, fondatore de Il Tigrotto e del Tigrottino, giornale del Pro Patria Club.

«Un omaggio doveroso che facciamo al giornalista in occasione del centesimo anno della nascita: purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo, ma so che il riconoscimento è davvero meritato per la passione e lo stile con cui ha svolto il suo lavoro, mettendo sempre in evidenza i valori dello sport – commenta l’assessore allo Sport Maurizio Artusa -. La targa ricorderà a tutti il suo esempio, insieme a quella che di recente abbiamo dedicato a Pippo Taglioretti, recordman di presenze con la maglia biancoblù. Due targhe, due segni indelebili che ricorderanno due uomini che hanno fatto la storia della Pro Patria, fuori e dentro il campo».