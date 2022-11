La senatrice Versace e l’Associazione Wall of Dolls ospiti al liceo Ferraris di Varese

Saranno la senatrice Giusy Versace la giornalista Francesca Carollo e la conduttrice televisiva Jo Squillo a parlare di violenza di genere al liceo Ferraris di Varese lunedì 21 novembre. In occasione della ricorrenza annuale della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade ogni 25 novembre, il dirigente Marco Zago ha voluto invitare la Vice Presidente della Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica e la presidente e la fondatrice dell’Associazione Wall of Dolls impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Saranno presenti in aula magna gli studenti delle classi 3^L, 5^A e 5^E in Aula Magna dalle ore 11.00 alle ore 13.00. mentre gli altri ragazzi seguiranno la conferenza dalla propria classi.