La società di Francesca Schiavone in pole position per gestire il Tennis Club Le Bettole di Varese

Profumo di Roland Garros a Varese. La fase preliminare dell’affidamento in concessione per gestire il Tennis Le Bettole – la struttura è di proprietà comunale – si è conclusa e la prima proposta in graduatoria è quella avanzata dalla Schiavone srl, ovvero la società che ha come figura di punta nientemeno che Francesca Schiavone, la campionessa che nel 2010 vinse il torneo parigino del Grande Slam. (foto in alto: Federtennis)

La 42enne milanese, che si è ritirata dal circuito WTA nel 2018, ha dato vita nel capoluogo lombardo insieme ad altre persone allo Schiavone Team Lab, una struttura che forma e allena tennisti con l’idea di farli crescere e, magari, trovare nuovi campioni della racchetta. «È arrivato il momento – spiegò la Leonessa in fase di presentazione – di trasmettere ai giovani e ai professionisti le mie conoscenze e la mia esperienza in modo professionale e strutturato». Una delle proposte giunte a Palazzo Estense nell’ambito di un project financing porta proprio la firma di questa società il cui progetto è stato ritenuto migliore rispetto a una seconda alternativa.

Ora quindi il Comune procederà con una nuova fase dell’iter, ovvero istituirà la gara: «Si sta per concludere l’iter di gara per l’affidamento della gestione del Tennis Le Bettole – spiega l’assessore Andrea Civati – entro breve anche questo impianto sportivo potrà finalmente tornare operativo e grazie a questa procedura sarà anche essere migliorato. L’interesse dimostrato da privati qualificati, come già successo con il palaghiaccio, è sicuramente un riconoscimento importante per la città, sempre più capace di attrarre investitori e rendere efficace il rapporto pubblico privato».

L’impianto tennistico si trova, come dice il nome, nello stesso comparto cittadino in cui hanno sede l’ippodromo oltre al rinnovatissimo palaghiaccio: un polo sportivo storico che sta rinascendo. «Un impianto alla volta a Varese si sta compiendo qualcosa di veramente importante per quanto riguarda le strutture che accolgono i diversi sport – è il commento dell’assessore Stefano Malerba – Dopo il ghiaccio stiamo per aprire una nuova fase anche per il tennis».