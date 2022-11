La “super“ Estate di San Martino anche sui cieli della provincia di Varese

“Un robusto anticiclone sull’Europa centrale mantiene anche sulla regione alpina temperature al di sopra delle medie stagionali per questa estate di San Martino. Da Lunedì aria più fresca e umida convogliata da un vortice depressionario in arrivo da Est sull’Adriatico, riporterà probabilmente qualche pioggia“. Questa in sintesi la foto meteo fatta dal Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI

Venerdì soleggiato con velature e passaggio di nubi medio-alte nel pomeriggio. Asciutto. Nebbie notturne in dissoluzione di primo mattino. Clima mite per la stagione, anche in montagna con 0°C a 3600 m. Sabato poco sole con cielo molto velato o a tratti anche nuvoloso nel pomeriggio. Asciutto. Foschie e banchi di nebbia durante la notte. Clima ancora mite per la stagione, anche in montagna. Domenica abbastanza soleggiato con nebbie e banchi di nubi basse nella notte e primo mattino sulla pianura; dal pomeriggio nuvolosità in probabile aumento. Asciutto o deboli piogge dalla tarda serata o notte. Temperature in diminuzione di un paio di gradi.

TENDENZA

Lunedì 14 novembre: probabilmente nuvoloso con deboli piogge su Piemonte e Lombardia occidentale. Neve verso 1500 m. All’Est asciutto e qualche schiarita. Martedì 15: nuvoloso e piogge sparse. Massime verso 10-12°C.