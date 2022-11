La Varesina cerca riscatto in casa, la Caronnese visita l’Arconatese

Sarà un turno di campionato complicato per Varesina e Caronnese, che per la dodicesima giornata del Girone B di Serie D (domenica 20 novembre alle ore 14.30) si troveranno di fronte avversari agguerriti e pericolosi. La Varesina torna a Venegono Superiore dove ospiterà la Virtus CiseranoBergamo, mentre la Caronnese andrà a Busto Garolfo per sfidare l’Arconatese.

VARESINA – VIRTUS CBG

Dopo la sconfitta di Milano contro l’Alcione e una lunga coda di polemiche tra le due società a colpi di comunicati, la Varesina torna in casa per ospitare la Virtus CiseranoBergamo, squadra sempre insidiosa e capace di fare male a tutti. Le fenici dovranno, con l’aiuto del calore casalingo, ritrovare la serenità e digerire l’indigesta sconfitta della settimana scorsa per affrontare al meglio l’ostacolo bergamasco.

ARCONATESE – CARONNESE

La Caronnese arriva da un 2-2 casalingo, il secondo di fila in rimonta, questa volta contro il Brusaporto. In trasferta invece i ragazzi di mister Simone Moretti non hanno ancora ingranato la marcia giusta e a Busto Garolfo, campo dell’Arconatese, servirà una partita maiuscola per riuscire a portare a casa un risultato positivo. I rossoblù hanno dimostrato di avere grandi valori caratteriali e per fare bottino al “Battaglia” servirà una buona dose anche di quello.