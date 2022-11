La Varesina impone il pari alla capolista, il Breno travolge la Caronnese

Un punto che può essere preso con buon umore per la Varesina, che a Venegono Superiore risponde presente contro la capolista Lumezzane e pareggia 1-1. Al contrario, la Caronnese cade rovinosamente a Breno 4-0 e perde un’importante sfida salvezza

VARESINA – LUMEZZANE 1-1

Un botta e risposta nei primi minuti, con il vantaggio di Alessandro al 6′ e la risposta di Poesio al 10′ decidono l’1-1 che a Venegono Superiore confermano che la Varesina è una squadra dal gran carattere e che anche una corazzata come il Lumezzane deve fare una prova più che maiuscola per portarsi a casa i tre punti dal Varesina Stadium.

IL TABELLINO

Varesina-Lumezzane 1-1 (1-1)

Marcatori: pt. 6′ Alessandro (L), 10′ Poesio (V)

Varesina (4-3-3): Spadavecchia, Zefi, Bernardi, Gasparri (36′ st Sberna), Poesio, Ekuban (15′ st Pino), Sali (24′ st Orellana), Schieppati, Lucentini, Malvestio (12′ st Biaggi), Grieco (46′ st Donizetti). A disposizione: Baieri, Trenchev, Pozzi, Donizetti, Clerici. Allenatore: Spilli.

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu, Regazzetti, Rigo,Trioani, Pesce, Tomas, Spini (36′ st Sperti), Calì, Forte (15′ st Antonelli), Alessandro, Poledri (36′ st Parravicini). A disposizione: Pisoni, Pogliani, Tortelli, Parodi, Squarzoni, Fogli. Allenatore: Franzini

Arbitro: Palumbo di Bari (Boato e Conforti)

Note: terreno in perfette condizioni. Giornata soleggiata. Ammoniti: Malvestio, Orellana e Gasparri per la Varesina, Troiani Pesce e Calì per il Lumezzane.

BRENO – CARONNESE 4-0

Una domenica da dimenticare per la Caronnese, che perde sul campo subendo un pesante 4-0 e lo fa concedendo al Breno la prima vittoria del campionato. In Valcamonica i rossoblu non riescono a reagire e subiscono una pesante sconfitta, sia nella forma sia nella sostanza. Dopo la rete nel primo tempo di Righetti (26′), nella ripresa i ragazzi di mister Simone Moretti anziché reagire subiscono ancora prendendo altre tre reti: la doppietta di Confalonieri e il gol di Pelamatti nel finale infieriscono su una Caronnese che mette in luce tutti i problemi di questo difficile inizio di stagione.