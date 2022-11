La Varesina inciampa a Milano, l’Alcione vince 4-0

Una domenica negativa per la Varesina, dopo un lungo periodo di buone prestazioni e risultati positivi. I rossoblu di mister Marco Spilli sono stati nettamente battuti a Milano, sul campo dell’Alcione, con un pesante 4-0.

Gara che resta in equilibrio per oltre mezzora, ma al 37’ l’Alcione sfrutta al meglio il rigore concesso per un tocco di mano di Bernardi per sbloccare il risultato con Manuzzi. La gara cambia e prima dell’intervallo a raddoppiare è Palma che sfrutta al meglio l’assist di Bagatti.

Nella ripresa la gara non cambia e la squadra di mister Giovanni Cusatis riesce a rendere più rotondo il risultato grazie ad altri due gol di Manuzzi, che festeggia la tripletta personale. Il numero 9 degli arancioni raddoppia al 7’ e infine chiude i conti al 17’.

In classifica i milanesi si portano a quota 20, terzo posto e sorpasso proprio ai danni della Varesina, che viene superata anche dalla Virtus CiseranoBergamo.