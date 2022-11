La Varesina ospita la capolista, Caronnese a Breno

Cifra doppia per il Girone B di Serie D, che domenica 6 novembre (fischio d’inizio alle ore 14.30) affronterà la decima di campionato. Sfide importanti per Varesina e Caronnese: a Venegono Superiore sarà di scena il Lumezzane capolista, mentre la Caronnese farà visita al Breno fanalino di coda.

VARESINA – LUMEZZANE

Lo ha anticipato mister Marco Spilli: “Affronteremo la squadra che ha l’attacco più forte, la difesa migliore e l’allenatore più bravo del girone”. La Varesina sa quindi bene quale sia il valore del Lumezzane, che arriva a Venegono Superiore dall’alto del suo primo posto in classifica e consapevole di essere la grande favorita per la vittoria del campionato. Le fenici hanno però dimostrato di saper tener testa a chiunque e al Varesina Stadium sanno sfruttare al meglio il fattore casalingo.

BRENO – CARONNESE

Scontro salvezza per la Caronnese che a Breno, contro il fanalino di coda del Girone B, spera di conquistare la posta piena. Il 2-2 in rimonta contro il Villa Valle dimostra che i rossoblu sono una squadra viva e di carattere. Servirà però che i ragazzi di mister Simone Moretti trovino la giusta quadra per uscire dalla situazione di bassa classifica e riprendere terreno.

SERIE D GIRONE B – X GIORNATA

Domenica 6 novembre: Arconatese – Brusaporto; Breno – Caronnese; Desenzano – Ponte San Pietro; Casatese – Virtus CBG; Real Calepina – Folgore Caratese; Seregno – Sporting Franciacorta; Sona – Alcione; Varesina – Lumezzane; Villa Valle – Varese.

CLASSIFICA: Lumezzane 22; Arconatese 19; Varesina 17; Brusaporto, Villa Valle 15; Alcione, Casatese, Sporting Franciacorta 14; Seregno , Virtus CBG 13; Ponte San Pietro 12; Folgore Caratese 10; Varese 9; Real Calepina, Desenano 8; Caronnese 7; Sona 5; Breno 3.