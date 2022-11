La Varesina sfida l’Alcione, Caronnese in casa per reagire

Varesina e Caronnese sono agli antipodi del Girone B di Serie D. Le fenici continuano ad occupare le posizioni nobili, mentre i rossoblu non riescono a rialzarsi dal terzultimo posto. Domenica 13 novembre (ore 14.30) le due formazioni affronteranno gare insidiose per l’undicesima giornata di campionato con obiettivi differenti.

ALCIONE – VARESINA

Trasferta milanese per la Varesina che giocherà in casa dell’Alcione in cerca di un risultato positivo per continuare a viaggiare nella zona alta della classifica. Il pareggio imposto alla capolista Lumezzane una settimana fa è stato un altro ottimo segnale per i ragazzi di mister Marco Spilli. Per rimanere in alto servirà evitare passi falsi e sul campo dell’Alcione servirà una prestazione maiuscola per evitare sgambetti non voluti.

CARONNESE – BRUSAPORTO

È davvero una stagione complicata per la Caronnese, che non riesce a trovare la quadratura giusta della squadra e arriva dalla pesante sconfitta di Breno, che doveva dare risposte a invece ha aumentato le domande per la formazione di mister Simone Moretti. I rossoblu torneranno sul campo amico di Caronno Pertusella con l’obiettivo di ottenere dei punti contro l’agguerrito Brusaporto, che si presenterà al “Comunale” per portarsi a casa il bottino.