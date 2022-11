“La violenza delle parole”, a Cavaria il teatro contro la violenza sulle donne

Il secondo appuntamento con la mini rassegna teatrale a Cavaria con Premezzo – iniziata questo autunno con lo spettacolo Closciart degli Eccentrici Dadarò – si terrà, sabato 26 novembre, a ridosso della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”

Un reading a ingresso gratuito, in scena alle ore 18.45 presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di Via Ronchetti 324.

«La nostra Amministrazione ha sempre mostrato, in questi tre anni e mezzo, sempre una grande sensibilità nei confronti di questo tema. Anche quest’anno non volevamo essere da meno» commenta l’assessore Irene Adele Scaltritti.

“La violenza delle parole” è uno spettacolo adatto ad un pubblico di adolescenti (che invito caldamente a partecipare) ed adulto, raccoglie una collezione di parole per una giornata a tutela dei diritti delle donne.

«Attraverso un collage di monologhi dialogheranno voci maschili e femminili. Il reading affronta l’essere donna in una cornice a 360°: la ricerca e la precarietà del lavoro femminile, la violenza sulle donne, fino ad arrivare all’anzianità in un ospizio. Uno spettacolo che mi auguro possa poi far scaturire un confronto tra il pubblico, confronto a cui farò personalmente da moderatore. Confronto tra il pubblico presente poiché uno spettacolo è riuscito bene se lascia traccia nella mente dello spettatore. Se invece scivola via come acqua sulla pelle, lo spettacolo può avere ricevuto un bell’applauso ma è stato solo intrattenimento, non qualcosa che resta. Siamo sicuri che la scelta che abbiamo fatto otterrà il giusto riconoscimento dal pubblico».

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, è appunto consigliato ad un pubblico dai 15 anni d’età.