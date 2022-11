La violenza sulle donne è antichissima, la cooperativa di Ferno lo racconta in musica

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno propone un appuntamento molto particolare: un racconto della dimensione storica della violenza, attraverso la lente della musica.

La serata ha un titolo forte, “Note stuprate”: concerto multimediale a cura di Maurizio Padovan.

L’appuntamento è per venerdì 25 dalle 21:00, in via Mazzini 16 a Ferno; l’ingresso è gratuito.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La risoluzione 54/134 del 1999 dell’Onu recita: «Si intende per violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, comprese le minacce, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata».

La data è stata scelta per ricordare la storia delle tre sorelle Mirabal, attiviste che lottavano contro la dittatura del generale Trujillo.

Il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana furono bloccate dai militari: stuprate, torturate e strangolate, furono gettate in un precipizio per simulare un incidente.

La Cooperativa San Martino vuole unirsi alla Società Civile per fare memoria di questo problema per il quale sono stati fatti tanti passi in avanti, ma ancora molti ne rimangono da fare per cambiare la nostra cultura.