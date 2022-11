L’aggressione a Jacopo de iPantellas, la passerella del lago di Comabbio e gli eventi del weekend nel podcast del 18 novembre

Le notizie di venerdì 18 novembre:

Notte da incubo per Jacopo Malnati, attore del duo comico varesino de iPantellas. A rivelarlo è la stessa vittima che racconta sul suo profilo Instagram l’aggressione da parte di due ragazzi armati: Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi, per derubarmi” ha rivelato Jacopo Malnati che è riuscito a salvarsi suonando ripetutamente il clacson. Prima di scappare, però, uno dei due rapinatori lo ha colpito al viso provocandogli evidenti ecchimosi. La rapina è avvenuta nel quartiere di San Fermo a Varese intorno alle 22.30.

La prossima estate dovrebbe essere nuovamente transitabile la passerella lungo il lago di Comabbio. Chiusa dall’estate 2022 verrà rifatta con una struttura portante in acciaio. I costi sono lievitati arrivando a oltre 2 milioni di euro, contro l’iniziale investimento di 1 milione e 300.000 euro. Il cronoprogramma prevede l’avvio del cantiere nei primi mesi del 2023 in modo da garantire la fruibilità della passerella nella stagione estiva 2023.

Si è presentato alla città di Varese il nuovo comandante della Polizia Locale Claudio Vegett: «Il contesto di Varese è importante e complesso, metterò in campo l’esperienza maturata in questi 12 anni di servizio a Busto Arsizio, faremo un lavoro intenso sul territorio. Con l’assessore Raffaele Catalano ci siamo già confrontati sulle priorità, abbiamo iniziato a maturare interventi di rafforzamento della sicurezza nella zona centrale e periferica della città, soprattutto in vista del Natale, con azioni di contrasto al degrado urbano. Inoltre, tra i primi interventi ci sono quelli ai nodi viabilisti della città, dove cercheremo di evitare situazioni critiche e fluidificare il traffico per i cittadini e per agevolare i flussi turistici che in vista del periodo natalizio sono particolarmente importanti».

Un fresco sole d’autunno accompagna i tanti eventi di questo fine settimana a Varese e nel varesotto. Inaugura la lunga stagione dei mercatini di Natale alla Rasa con il suo tradizionale evento per le strade del borgo. A Gallarate verso il gran finale la Rama di Pomm di Madonna in Campagna con la sfida delle quattro contrade. Profumo di pizzoccheri a Verghera di Samarate con la festa dei sapori della Valtellina. Per tutti gli altri appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews.

Sabato ricchissimo per le nostre squadre sportive. Il clou sarà alle ore 19 con il match di pallacanestro tra Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia, attualmente appaiate al quarto posto in Serie A. I biancorossi recuperano Justin Reyes e si affidano al grande pubblico di Masnago con il palazzetto che sarà quasi tutto esaurito. Oltre 4.500 i tifosi previsti per l’occasione.

Il sabato sportivo si apre però alle 14,30 allo stadio Speroni di Busto Arsizio dove la Pro Patria ospita la Juventus Next Gen, ovvero la formazione under 23 del club bianconero. I torinesi sono in grande forma e hanno vinto cinque delle ultime sei partite; i Tigrotti però sono sempre pericolosi sul terreno amico di via Ca’Bianca.

Doppia sfida tra Varesotto e Alto Adige sui campi di pallamano e hockey su ghiaccio. Nella A1 di pallamano il Cassano Magnago ospita al PalaTacca il Merano mentre nell’hockey i Mastini vanno a fare visita al Dobbiaco secondo in classifica. I gialloneri di Varese sono ancora senza lo squalificato Raimondi ma vogliono vendicare il KO dell’andata contro una formazione che ha una coppia d’attacco strepitosa, formata da Capannelli e Majul.

Domenica invece spazio alle due squadre in crisi profonda, il Città di Varese Calcio e la Uyba Volley Busto. I biancorossi di mister De Paola, scossi dall’esclusione di Donato Disabato e con altre situazioni in bilico, saranno impegnati nella Bergamasca contro il Brusaporto dalle 14,30. Alle 17 invece la E-Work cerca di rompere la serie negativa ospitando il fanalino di coda Pinerolo in viale Gabardi. Le partite di calcio e basket saranno seguite con il liveblog da VareseNews: come sempre vi aspettiamo in diretta.

