L’appello da Busto Arsizio: “Mi hanno rubato l’auto. Chi l’ha vista avvisi i Carabinieri”

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Davide Maccagnan, cittadino di Busto Arsizio, che questa mattina ha scoperto di essere stato derubato della sua auto, una fiat Multipla nera: «Dopo aver speso gli ultimi risparmi per rifarle il motore, stamattina mi sono svegliato e non c’era più. Se qualche persona la vedesse, me la segnali o chiami i carabinieri. L’auto è sparita stanotte a Busto Arsizio» – ha scritto su Facebook.