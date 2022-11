“L’Artiglio” torna in panchina: Caja allenerà Scafati

Varese ridà una panchina di Serie A ad Attilio Caja. Non la propria naturalmente, occupata in modo saldo dal giovane americano Matt Brase, bensì quella della Givova Scafati. La sconfitta (93-101) incassata domenica scorsa dai campani proprio contro la Openjobmetis ha causato l’esonero dell’esordiente Alessandro Rossi che era stato autore della promozione dalla A2 al massimo campionato.

L’avvio di stagione, una vittoria e cinque sconfitte, ha però spinto il presidente di Scafati Nello Longobardi a un cambio di guida tecnica, e – probabilmente – nessuno come Caja è più adatto a rincorrere una salvezza salendo su un “treno in corsa” qual è la formazione gialloblu.

E se Varese – la sua penultima squadra – ha favorito il suo ritorno a bordo campo, il suo ultimo team sarà presto avversario dell’Artiglio. Il coach nato a Pavia, 61 anni, esordirà a Sassari il 20 novembre ma nella “prima” al PalaMangano di Scafati sfiderà la Unahotels Reggio Emilia che non lo ha riconfermato in primavera nonostante i risultati raggiunti (qualificazione ai playoff e finale di Fiba Europe Cup).

Attilio Caja ha allenato a Varese in cinque diverse stagioni sportive collezionando un totale di 111 panchine in biancorosso (coppe europee escluse) con 56 vittorie per una onorevolissima percentuale del 50,4%. Burrascoso invece il suo addio all’alba della stagione 2020-21 quando venne sostituito da Massimo Bulleri.