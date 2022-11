L’associazione Selva Urbana pianterà 80 alberi a Olgiate Olona

Sabato 12 novembre dalle ore 10:00 si svolgerà la piantumazione di 80 piante presso l’area di Via Volontari del Sangue (Parco Lombardia) a Olgiate Olona. Una forestazione che permetterà di creare un’area verde in città e che nasce dalla collaborazione tra l’associazione no-profit Selva Urbana e il comune di Olgiate Olona.

«Il nostro obiettivo è di portare nel territorio urbano un numero sempre maggiore di aree verdi a foresta per fornire all’area benefici in ambito ambientale, sociale ed economico. Valori che la nostra associazione ambientalista porta sul territorio anche grazie a collaborazioni dirette con amministrazioni comunali, aziende e cittadini», afferma Davide Cazzaniga, presidente di Selva Urbana.

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere un paio di ore a contatto con la natura e allo stesso tempo fare qualcosa di concreto per abbellire e tutelare il territorio locale. Il punto di ritrovo per la piantumazione di sabato 12 novembre è presso il parcheggio di Via Treviso alle ore 10.

L’evento sarà rimandato in caso di pioggia forte. Per avere tutte le informazioni basterà seguire gli account Facebook (facebook.com/selvaurbanalab) e Instagram (@selvaurbanalab) dell’associazione, oltre alla newsletter (tramite la registrazione sul sito https://www.selvaurbana.it/).

BENEFICI DELLA FORESTAZIONE URBANA

Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili e si manifestano con estati caldissime e fenomeni atmosferici significativi. Le piante contribuiscono al raffrescamento della temperatura. In particolar modo le foreste urbane forniscono un importante contributo al miglioramento della qualità dell’aria riducendo gli agenti inquinanti e formando ecosistemi capaci di valorizzare anche piccole porzioni verdi di città. Attraverso questi boschi è possibile produrre aree d’interesse, corridoi ecologici per l’avifauna, aree di compensazione dell’anidride carbonica, barriere frangisuono naturali e un importante strumento per combattere l’inversione termica. Gli alberi piantati svolgono anche la funzione di fito-depuratori del terreno cioè eliminano le sostanze chimiche presenti nel terreno (metalli pesanti e altri elementi chimici dannosi), oltre a ridurre le emissioni climalternati e mitigare le isole di calore, ripopolando le aree urbane attraverso la costituzione di corridoi ecologici.

INFORMAZIONI SU SELVA URBANA

Selva Urbana è un’associazione che dal 2016 riunisce attivisti ambientali che si impegnano volontariamente per valorizzare il territorio urbano attraverso la creazione di foreste. Agisce‌ ‌localmente‌ ‌per‌ ‌proteggere‌ ‌e‌ incrementare‌ le aree verdi delle città e per combattere ‌l’inquinamento‌ e il cambiamento climatico.‌ Dal 2017 è parte di 1% for the Planet, movimento mondiale collettore di organizzazioni profit e no profit, nato con l’obiettivo di fronteggiare le questioni più urgenti che il nostro pianeta sta affrontando.