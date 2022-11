“L’attesa è la vera magia”: raccontateci la vostra attesa del Natale

È l’attesa la vera magia del Natale: quei giorni in cui si prepara l’albero e si sfornano i biscotti, si scelgono i regali o si organizza il menù. Ma anche quei momenti, magici, subito prima del sonno la notte del 24 dicembre, che porta con sé la speranza che Babbo Natale esaudisca il tuo desiderio.

Quali sono i vostri ricordi legati all’attesa del Natale? Cos’è per voi quest’attesa? Noi abbiamo provato a chiederloi a sei personaggi del territorio, che vi invitiamo a scoprire giorno per giorno sui social di Varesenews, delle testate del gruppo V2Media (Malpensanews, Verbanonews, Saronnonews, Legnanonews) e di TIGROS.

Chiediamo però anche a voi se, come per noi, “L’attesa è la vera magia” di raccontarcelo, e di scrivere tutti insieme la storia della nostra attesa del Natale: scrivetelo in un testo, mandateci un video che spieghi cos’è per voi l’attesa del Natale, inviateci una foto significativa dell’attesa del Natale nella vostra famiglia: entrerà a fare parte del grande “album dell’Avvento” che potrete vedere sulla prima pagina di VareseNews e dei giornali del gruppo V2Media.

Per farlo inviateci, entro il 14 dicembre, un testo fino a 2000 caratteri, oppure fino a dieci foto o dieci disegni formato .jpg o .png, o un video di dimensione fino a 200 mega, utilizzando questo form.

L’iniziativa è realizzata da VareseNews e dai giornali del gruppo V2Media in collaborazione con TIGROS