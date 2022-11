Laveno Mombello mette a disposizione quattro borse di studio per giovani “guide territoriali”

Partirà il prossimo 11 novembre il nuovo workshop “Giovani Guide Territoriali” ideato dal CAST, ONG di Laveno Mombello, nell’ambito di “Young Laghée”, progetto indirizzato ai giovani dai 16 ai 26 anni e volto a favorire il loro coinvolgimento nella promozione e valorizzazione del territorio e nell’avvio di processi di rigenerazione urbana.

Saranno 5 gli incontri formativi del workshop gratuito – il venerdì, dall’11 novembre al 9 dicembre – il cui scopo è accompagnare alla scoperta di alcuni elementi chiave del territorio e fornire gli strumenti necessari per ideare e realizzare percorsi turistici, ricorrendo anche a tecniche attuali e innovative come storytelling e gamification, far conoscere il territorio di Laveno Mombello e le sue caratteristiche naturalistiche e storico-culturali e fornire alcuni strumenti e conoscenze utili per poter ideare e realizzare itinerari turistici interattivi rivolti ai giovani. Iscrizioni qui: https://bit.ly/giovaniguideterritoriali

La partecipazione al percorso formativo è obbligatoria per poter accedere alla selezione per l’assegnazione da parte del Comune di Laveno Mombello di 4 borse lavoro a ragazze e ragazzi dai 16 ai 26 anni, per la creazione di itinerari turistici innovativi pensati per i giovani visitatori. Per poter partecipare alla selezione sarà necessario presentare una proposta di progetto per l’ideazione di un itinerario turistico come da relativo bando che sarà pubblicato a breve dal Comune di Laveno Mombello. Oltre al percorso formativo sugli itinerari turistici, l’11 di novembre prenderà avvio anche un interessante percorso dedicato alla fotografia quale strumento di conoscenza attiva del territorio, di cambiamento sociale e interpretazione del paesaggio. Saranno quattro gli incontri di scoperta del territorio e del linguaggio fotografico personale, con due trekking urbani alla scoperta di alcuni angoli di Laveno Mombello curati dai fotografi del Collettivo Voce.

Il primo incontro si terrà venerdì 11 novembre alle ore 14.30, ritrovo in Sala Civica di Piazza Italia.

Iscrizioni qui: https://bit.ly/territorioefotografia

Le particolari iniziative che prendono forma in “Young Laghée” confermano la sua natura di progetto innovativo in cui, attraverso un percorso di esplorazione e riscoperta facilitato da professionisti esperti, i giovani sono i veri protagonisti del rilancio del territorio. Tra i benefici generati dal loro coinvolgimento vi è una maggiore attrattività del territorio lavenese grazie alla vivacità culturale del progetto e alla rilettura che ne faranno i ragazzi, attraendo non solo turisti, ma anche i giovani dei paesi limitrofi. “Young Laghée” è un’iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021 attraverso il bando Fermenti in comune di Anci. Capofila del progetto è il Comune di Laveno Mombello che opera in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, CAST – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico e WG Art.