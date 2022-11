Lavori in corso a Castronno, il municipio si mette il “cappotto” e nasce una nuova strada

“Più risparmio e meno inquinamento”. Ha annunciato così il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri i lavori al municipio.

Il ponteggio è stato montato lunedì 14 novembre e servirà per realizzare l’isolamento a cappotto e il rifacimento della facciata del Palazzo Municipale.

«Andremo a sostituire anche le persiane in legno esistenti con nuove persiane in alluminio con lamelle orientabili. Le opere, del costo di 500 mila euro, sono finanziate grazie all’aggiudicazione di un bando di Regione Lombardia»

Ma non è questo l’unico cantiere aperto a Castronno.

«Proseguono anche i lavori per la realizzazione di una nuova strada che collegherà Via Dolomiti con Via Campo dei Fiori – ha spiegato Gabri -; si andrà a creare un anello che permetterà di rendere Via Dolomiti a senso unico con realizzazione di nuovi parcheggi lungo la via. Opere finanziate grazie all’aggiudicazione di un bando statale e al contributo di un privato».