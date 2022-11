Nardi-Personal spa con i suoi volanti è una delle aziende italiane che tengono alto nel mondo il Made in Italy. Quest’anno compie 90 anni e con lei festeggia l’ambito traguardo anche il presidente Sergio Cerofolini. L’azienda di Tradate, per festeggiare il duplice anniversario, ha organizzato al Museo dei Fisogni, dedicato ai distributori di benzina, un evento dal titolo “L’arte di guidare dal 1932”, a cui hanno partecipato un centinaio di persone provenienti da tutta Italia, tra clienti e collaboratori. A questi si sono aggiunti anche esponenti della filiera internazionale in cui Nardi si inserisce: dalla Svizzera al Giappone, passando per la Svezia.

Nardi Spa, attiva da sempre nel settore automobilistico, è nata nel 1932 come fornitrice di volanti per le più importanti case del motore del mondo. Da Ferrari ad Audi, da Alfa Romeo a Lancia fino a Rolls Royce e McLaren.

Oggi, invece, con la produzione anche di pomelli e cuffie del cambio, clacson, leve freno e pedaliere, si rivolge in particolare al settore della customizzazione di prodotto, delle auto storiche e delle berline di lusso, ma il suo parco clienti di riferimento continua ad essere mondiale. Durante la celebrazione dei due compleanni, all’interno della premiata galleria tradatese, dedicata alle pompe di benzina, l’impresa ha colto l’occasione anche per presentare una duplice novità nella produzione: “Novantesimo” e “Bisiluro”. Il primo, è un volante in versione pelle con cui Nardi reinterpreta in chiave moderna lo stile classico che ha sempre contraddistinto il marchio nel passato. Le razze simmetriche alle ore 9.15 sono più slanciate, ma sempre caratterizzate dall’immancabile asola al centro. Mentre altre due razze sostituiscono quella singola delle ore 6. Come tutti i prodotti Nardi, è senza airbag, ma con il mozzo appropriato e venduto separatamente può essere installato su qualsiasi veicolo.

Il secondo inedito della produzione, invece, denominato “Bisiluro”, è un tavolino da caffè fatto di resina trasparente in cui è incastonato il volante omonimo della Nardi. Un prodotto, quest’ultimo, con cui l’azienda non si accontenta più di stare nei garage dei leader automobilistici, ma vuole entrare anche nelle case dei clienti e degli appassionati. «Oggi parliamo di un tavolino, ma domani potrebbe essere un quadro commemorativo o un altro prodotto di arredo – ha sottolineato l’amministratore delegato Lorenzo Cerofolini -. Ciò che accomuna le due novità aziendali sono il made in Italy e l’artigianalità. Un connubio con cui realizziamo ogni nostro pezzo rendendolo unico. Quello che celebriamo oggi non è un semplice anniversario ma un traguardo importante. Basti riflettere su quello che è stato fatto in 90 anni di storia e su quanto, in questi decenni, sia cambiato il settore dell’automobile: dall’evoluzione della carrozza alle ipercar da oltre 350km/h. Nardi ha accompagnato i leader del settore in tutto questo percorso fatto di competitività e di passione, mettendo la mano dell’artigianalità e il cuore dell’italianità in progetti importanti dedicati alle auto più prestigiose al mondo sino a quelle monoposto di Formula 1».

Una boutique internazionale dell’automotive: con 10 collaboratori e un fatturato che per il 97% è frutto di export, Nardi-Personal è presente in tutto il mondo vendendo principalmente in Giappone, Stati Uniti, Cina, Zimbabwe, Australia, Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia, Germania e Svizzera.