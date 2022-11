Le dimissioni di Letizia Moratti, il ritorno in corsia dei sanitari non vaccinati e la mostra su Morgione nel podcast del 2 novembre ottobre

Le notizie di mercoledì 2 novembre (nella foto una vignetta di Morgione del 2013):

Letizia Moratti ha rassegnato le sue dimissioni dalla Giunta regionale Lombarda guidata da Attilio Fontana: «Per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione – ha detto Moratti -. Per questi motivi, e solo oggi, di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia». Secondo il presidente Attilio Fontana l’ormai ex assessore al Welfare guarda a sinistra e non da oggi. Fontana ha provveduto subito a nominare Guido Bertolaso al posto di Letizia Moratti certo che saprà occuparsi dei bisogni dei cittadini senza distrazioni politiche, ha detto Fontana.

Sono 180, in provincia di Varese, i medici e gli infermieri che dal 1 novembre, possono rientrare al lavoro. La decisione del Governo di far decadere, con due mesi di anticipo, la sospensione del personale non vaccinato richiama al lavoro tutti i professionisti delle diverse attività sanitarie ( anche fisioterapisti, ostetriche, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio o di radiologia, farmacisti, biologi, psicologi, ecc). Numeri che per quanto riguarda la provincia di Varese non risolveranno i gravi problemi di carenza di personale in corsia, indicato tra i motivi che hanno indotto il ministro Schillaci ad accorciare i tempi della sospensione.

Il mese di ottobre, tra vertenza Whirlpool e agitazione nel settore aereo, ha già dato un primo assaggio. Ma tra novembre e dicembre si moltiplicano gli scioperi legati, in gran parte, alla sofferenza economica crescente in Italia, con i costi energetici impazziti e le bollette che aumentano. Quelli che impattano di più sulla vita di tutti sono gli scioperi nei trasporti, che rappresentano comunque una cartina di tornasole anche del clima di difficoltà. S’intrecciano vertenze sui contratti nazionali e questioni – per così dire – più locali.

L’inseguimento si conclude con un incidente. Lo scontro tra un’automobile e una pattuglia dei Carabinieri di Legnano si è verificato mercoledì, poco prima delle 12, lungo la via Ambrogio Colombo, in piena zona industriale a Gorla Minore. Nell’impatto sono rimaste coinvolte almeno tre persone delle quali un ragazzo di 21 anni, un uomo di 52 anni e una donna di 54. Nonostante il forte impatto nessuno ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica per soccorrere i feriti mentre è tutta da chiarire la dinamica che ha portato allo scontro che si è verificato durante un inseguimento di una vettura da parte dei Carabinieri, iniziato a Legnano e conclusosi davanti ai cancelli di un’azienda.

Per molti anni è stato il vignettista del quotidiano La Prealpina poi ha deciso di accompagnare Varesenews nella sua crescita e nel suo cammino. A Gaspare Morgione è dedicata la mostra allestita a Villa Mirabello a Varese dal 5 al 20 novembre. L’esposizione, che è inserita nel programma di Glocal , il festival del giornalismo organizzato da VareseNews, comprende cinquanta opere selezionate dall’archivio di famiglia e suddivise in tre macroargomenti: ambiente, politica e società. La mostra vuole essere un omaggio a un uomo e ad un artista che ha raccontato con grande finezza e ironia il nostro tempo e territorio. Considerato tra i giornalisti un vero maestro, Morgione lascia alla comunità un’eredità di sapienza e sorrisi. (nella foto d’apertura una vignetta del 2013)

