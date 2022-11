Le lacrime di Giorgia Meloni e l’abbraccio ai figli di Roberto Maroni: “Oggi ci avete insegnato qualcosa”

«Papi, spesso non eri con noi a cena», così è cominciato il toccante discorso del figlio Filippo, che ha ripercorso le tappe della vita della famiglia Maroni. «Lontano dalla famiglia rimani fuori da molte cose, dai problemi di tutti i giorni, ma sapevamo che ci volevi bene. A volte durante un film chiedevi: “Metti in pausa”. Poi ci abbracciavi e ci dicevi: “Ti voglio bene”».

Galleria fotografica I funerali di Stato di Roberto Maroni 4 di 24

«Non ci hai mai fatto mancare la cosa più importante: l’affetto, grazie ai tuoi sorrisi anche quando non riuscivi più ad alzarti dal letto. Ti sei impegnato tanto e sei stato un buon papà. Il tuo impegno ci è arrivato, l’abbiamo sentito. Buon cammino papà»

Ricordi toccanti che hanno fatto piangere anche la Presidente del consiglio Giorgia Meloni, in prima fila in basilica (nella foto), che ha poi raggiunto il feretro fuori dalla basilica di San Vittore per abbracciare i familiari. E rivolta ai figli: «Grazie. Oggi ci avete insegnato qualcosa».