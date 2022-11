Le pagelle di Eduscopio: i migliori universitari arrivano dai licei Grassi, Legnani, Ferraris e Curie

Sono uscite le “pagelle” della Fondazione Agnelli alle scuole del territorio italiano. Uno studio condotto sui risultati ottenuti dagli studenti diplomati nei tre anni successivi al percorso scolastico. In particolare sono stati intervistati 1.289.000 diplomati negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19.

L’indagine si focalizza su quanti hanno proseguito il percorso di studio universitario, individuando tre fattori di riferimento che hanno contribuito a formare l’indice FGA che tiene conto della bravura ma anche della rapidità degli studenti a superare gli esami.

Altro parametro sono i diplomati in regola: quanti studenti iscritti al primo anno nella scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

Nelle tabelle indichiamo sia l’indice FGA ( primo numero) sia quello dei diplomati in regola ( secondo dato)

Classico

Legnani di Saronno : 79.86 e 68,4

Volta di Como 78.31 e 73.5

Galilei di Legnano 77.98 e 76

Crespi di Busto 77.73 e 70.02

Cairoli di Varese 75.32 e 69.4

Pascoli di Gallarate 73.79 e 69.01

Scientifico

Grassi di Saronno con 85.01 e 69

Curie di Tradate con 83.86 e 69

Tosi di Busto con 82.89 e 67.4

Ferraris di Varese con 81.02 e 69.05

Valceresio di Bisuschio con 80.09 e 63.9

Da Vinci di Gallarate con 79.08 e 69.01

Sereni di Luino con 75.25 e 72.2

Galilei di Legnano 75.06 e 75.3

Stein di Gavirate con 69.61 e 58.2

Manfredini di Varese con 69.56 r 85.4

Dalla Chiesa di Sesto con 63.89 e 55

Marco Pantani di Busto con 36.09 e – ( non indicato)

Scienze applicate

Ferraris Varese con 81.98 e 65.2

Da Vinci di Gallarate con 80 e 59.3

Grassi di Busto Saronno 74.88 e 63.4

Tosi di Busto 74.45 e 59.9

Cobianchi di Verbania con 72.51 e 58.5

Geymonat di Tradate con 70.44 e 60.1

Manfredini Varese 62.8 e 50

Sereni di Luino 61.62 e 51.8

Scienze Umane

Curie di Tradate con 70.79 e 63.7

Valceresio Bisuschio con 68.06 e 56.1

Manzoni di Varese con 66.7 e 52.2

Crespi di Busto con 66.68 e 80.7

Legnani di Saronno con 65.73 e 62.8

Sereni di Luino con 57.53 r 64.2

Scienze umane. Economico sociale

Curie di Varese 71.58 e 61.5

Legnani di Saronno 61.64 e 72.9

Manzoni di Varese 60.47 e 55.5

Pascoli di Gallarate 56-07 e 86

Dalla Chiesa di Sesto Calende con 52.05 e 60.1

Olga Fiorini di Busto con 38.32 e 54.3

Linguistico

Orsoline di Saronno con 76.52 e 81.8

Marie Curie di Tradate 74.75 e 59.7

Legnani di Saronno con 73.32 e 64.2

Crespi di Busto con 73.13 e 69.6

Manzoni di Varese con 70.98 e 60.7

Cobianchi di Verbania con 66.67 e 64.9

Artistico

Frattini di Varese con 68.17 e 62.7

Candiani di Busto con 66.51 e 56.3

Dell’Acqua di Legnano con 56.15 e 41.6

Per il Don Milani di Tradate non ci sono valutazioni

Tecnico Economico

Enrico Tosi di Busto con 66.76 e 71.7

Volontè di Luino co 60.82 e 40

Ferrini di VCO con 60.63 e 55.8

Don Milani di Tradate con 56.04 e 60.8

Montale di Tradate con 53.97 e 55.1

Dell’Acqua di Legnano con 53.35 e 48.6

Gadda Rosselli di Gallarate con 51.93 e 44

IS Valceresio di Bisuschio con 51.83 e 58.3

Stein di Gavirate con 50.5 e 47

Zappa di Saronno con 49.88 e 45

Dalla Chiesa di Sesto C con 48.24 e 35.8

Daverio Casula di Varese con 48.07 e 42.5

Tecnico tecnologico

Cobianchi del VCO con 67.16 e 36.3

Magistri Cumacini di Como con 63.91 e 43.2

Keynes di Gazzada S. 61.78 e 35.8

Dalla Chiesa di Sesto C. 60.46 e 26.3

Facchinetti 60.06 e 32.5

Don Milani di Tradate con 54.76 e 47.4

Zappa di Saronno con 53.91 e 37.5

Dell’Acqua di Legnano con 51.97 e 50

Riva di Saronno con 51.29 e 50

Stein di Gavirate con 49.96 e 53

Geymonat di Tradate con 48.15 e 37.9

Nervi Daverio Casula di Varese 48.13 e 48.4

Non ci sono dati per il Ponti di Gallarate, il Newton di Varese, il Carlo Volontè di Luino, il Falcone di Gallarate, l’Olga Fiorini di Busto A.