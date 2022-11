Le temperature nelle scuole, il ladro ripetitivo e il panettone mondiale nel podcast del 8 novembre

Le notizie di martedì 8 novembre:

Con i primi freddi partono le prime lamentele per le temperature nelle scuole. Il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Vettori spiega che gli impianti sono operativi dal 2 novembre scorso ma che quest’anno si rispetterà la normativa dei 19 gradi di massima. L’aumento previsto per i costi energetici sarà di 7 milioni di euro mentre altri 5 milioni sono stanziati per l’efficientamento degli edifici.

E settimana prossima, dal 15 novembre scatta l’obbligo degli pneumatici invernali per transitare su strade statali e autostrade. L’obbligo è indicato tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’obbligo rimarrà in vigore fino al prossimo 15 aprile. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevoseo in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Aveva rubato una bottiglia di rum in un negozio etnico nei pressi della stazione di Gallarate poi è tornato una seconda volta ed è stato visto dal titolare che ha chiamato i carabinieri. Non contento, è tornato una terza volta nello stesso negozio sempre con l’intenzione di rubare ma questa volta ad attenderlo c’erano le forze dell’ordine che lo hanno arrestato. È così finito in manette un 32enne italiano di origini sudamericane che si è presentato davanti al giudice per rispondere di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale .

A Varese è iniziato l’allestimento delle luminarie natalizie che verranno accese a inizio dicembre. Quest’anno, per il risparmio energetico , le luci saranno concentrate nella zona del centro. In particolare gli addobbi saranno concentrati ai giardini estensi dove ci sarà una installazione che durerà per tutte le vacanze realizzate dagli artisti internazionali dello studio Festi.

Il panettone di Claudio Colombo è il più buono del mondo, secondo solo a quello che si sforna nella pasticceria Memmolo Mirabella Eclano di Avellino. L’incoronazione è avvenuta lo scorso fine settimana a Milano al Palazzo delle Stelline, nel coso di una competizione che ha visto gareggiare pasticceri da tutto il mondo

