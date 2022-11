Tra le vie di Busto Arsizio con Enrico Dell’Acqua, pioniere dell’export del “Made in Italy”

Non solo Musei! Domenica 27 novembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30 un inedito itinerario a tappe accompagnerà alla scoperta del centro cittadino in una visita guidata in costume, condotta da un “ospite” di eccezione. Il ritrovo dei partecipanti sarà nel piazzale Volontari della Libertà (presso il Monumento a Enrico Dell’Acqua).

Sarà infatti Enrico dell’Acqua “in persona”, ricordato, non a caso, nella sezione dedicata ai Capitani di Industria del Museo del Tessile e della Tradizione industriale e impersonato per l’occasione da una guida in abiti d’epoca, ad accompagnare i partecipanti alla scoperta di alcuni luoghi significativi legati alla sua vita e alle sue avventure imprenditoriali. Il percorso, partendo dal Monumento a lui dedicato davanti alla Stazione delle Ferrovie dello Stato, si snoderà per le vie del centro, fino ad arrivare al Museo del Tessile.

Per saperne di più su Enrico Dell’Acqua la voce di wikipedia

“Un’occasione davvero preziosa quella – offerta nell’ambito della nostra iniziativa delle “Domeniche ai Musei” – di passeggiare per la città con Enrico Dell’Acqua, illustre imprenditore bustocco pioniere dell’export cittadino. Un’esperienza suggestiva e immersiva, alla (ri)scoperta di uno dei volti culturalmente più interessanti della nostra Busto” ha commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

E proprio il Museo del Tessile e della Tradizione industriale, che da poco ha festeggiato 25 anni di vita, sarà protagonista dei prossimi appuntamenti di dicembre del calendario “Domeniche ai Musei”, a conclusione di un anno ricco di attività e iniziative per il nostro museo.

A ulteriore arricchimento di questi incontri domenicali di scoperta del patrimonio museale, il Servizio di Didattica, in collaborazione con Oltre Confine Onlus, propone questo speciale appuntamento incentrato sulla figura di un famoso concittadino vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che ha fatto la storia della nostra Città e non solo.

L’iniziativa è rivolta ad adulti e ragazzi a partire dai 12 anni e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 partecipanti), al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-spasso-con-enrico-dellacqua-470975017957.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata.

Per ulteriori informazioni: Didattica museale e territoriale Città di Busto Arsizio 0331 390242 – 349 didattica@comune.bustoarsizio.va.it