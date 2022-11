Legnano calcio, prosegue la trattativa per il passaggio della proprietà

Potrebbe risolversi nel giro di qualche giorno la trattativa per il passaggio della proprietà del Legnano calcio dal gruppo guidato da Giovanni Munafò a una cordata di appassionati legnanesi. In via ufficiale, non ci sono conferme. Il chiacchierio calcistico, tuttavia, indica prossima la conclusione di un affare inaspettato soltanto un paio di mesi fa, quando era stata presentata la nuova stagione lilla.

La famiglia Munafò è sempre stata una tra i nuclei più vicini al Legnano calcio. Ricordiamo infatti gli anni Novanta con vicepresidente papà Letterio, all’epoca della gestione di Ferdinando Villa quando la squadra militava in C2. Giovanni, il figlio secondogenito, ha intrapreso la carriera dirigenziale prima come vice presidente, quindi da presidente. Sette anni caratterizzati dalla promozione in serie D e da due secondi posti. La sua passione è stata supportata da diversi collaboratori rimasti sempre fedeli alla causa lilla, ma, probabilmente, ci sia aspettava qualcosa in più dalla città. Oggi, l’esposizione di un nuovo gruppo sembra offrire inediti impulsi per il rilancio del calcio legnanese. Da qui l’attesa per i prossimi giorni, decisivi per la trattativa in corso.