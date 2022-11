Dopo l’esordio vincente gli Skorpions under 18 cercano un secondo successo con i Seamen

Dopo la prima gara disputata e vinta con i Seamen, la stagione degli under 18 degli Skorpions Varese sembrava indirizzata sui binari di un campionato tranquillo, prima che varie vicissitudini mettessero la squadra in una posizione di classifica scomoda. Sabato 26 novembre i ragazzi allenati da Giorgio Nardi si ritroveranno di fronte, per il primo turno della fase a orologio, proprio la compagine meneghina che, nel frattempo, ha vissuto macroscopici problemi perdendo alcuni degli elementi più importanti.

Ad oggi è difficile pronosticare quale tipo di partita sarà giocata, ma è certo che i padroni di casa avranno la grande occasione di tornare al successo per interrompere una striscia negativa che dura da tre giornate. Il problema fondamentale resta sempre lo stesso. Il roster corto e la necessità dei doppi turni rappresentano l’anello debole di un meccanismo che nelle ultime partite ha registrato anche notevoli miglioramenti, grazie alla crescita di molti esordienti.

Da Parma gli Skorpions sono tornati senza punti, ma anche con la convinzione di aver tenuto testa, per larghi tratti, a un avversario attrezzato a conferma della qualità espressa in campo. In caso di vittoria contro Milano si potrà tornare a Parma, per l’ultima giornata, con il morale rigenerato per cercare, quantomeno, di pareggiare il record.

Programma e classifica

Sabato 26 novembre, ore 16:00 C.S. via Volta – Vedano Olona Skorpions – Seamen

Classifica: Leocorni 4-0 Giaguari 3-1 Panthers 2-2 Skorpions 1-3 Seamen 0-4