Libri da assaggiare alla Biblioteca di Gazzada Schianno in attesa di nuovi ingredienti

Tavole apparecchiate in biblioteca con tanti libri come pietanze, a seconda dei gusti di babbini e ragazzi: una tavola imbandita con libri sugli animali, l’altra sulla legalità, il tavolo delle favole e quello delle storie di brivido e anche una particolare attenzione a sapori (e storie) dal mondo da un lato e all’alta digeribilità, con stampe per una lettura facilitata dall’altro. In posizione rialzata, anche un “Banco aperitivo” con alcuni volumi sull’essere genitore, dedicato agli accompagnatori dei giovani lettori.

Su ogni tavolo brevi schede di lettura per valutare il grado di interesse e coinvolgimento di ciascuna proposta di lettura.

Galleria fotografica Book testing: nuovi libri per bambini e ragazzi alla Biblioteca di Gazzada Schianno 4 di 22

Così si è presentata la Biblioteca di Gazzada Schianno nella giornata di sabato 5 novembre per il Book testing, evento concluso dalla presentazione del libro per ragazzi Il ladro gourmet (DeAgostini editore) della scrittrice e libraia di Fagnano Olona, Laura Orsolini.

La giornata ha inaugurato, assieme alla mostra “Viaggio tra le stelle e l’infinito“, la settimana di #ioleggoperché in cui chiunque può scegliere di arricchire di nuovi ingredienti la Biblioteca comunale di Gazzada Schianno (che funge anche da biblioteca scolastica per le scuole adiacenti) donando un libro nelle librerie convenzionate: La Libreria degli asinelli e Potere ai bambini, entrambe di Varese.

Per maggiori informazioni scriver a biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it oppure telefonare allo 0332 464237.