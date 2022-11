Il Liceo Musicale di Varese porta Stevie Wonder al Grand Hotel Campo dei Fiori

Il Grand Hotel Campo dei Fiori riapre le sue porte per il Liceo Musicale Statale Manzoni di Varese per la realizzazione del videoclip del brano Higher Ground di Stevie Wonder, con la regia di Gaia Galimberti e la direzione artistic a cura di Paolo Pugliese, che va a concludere il progetto PCTO (alternanza scuola lavoro).

Un video che racchiude in se il vero spirito dell’istituto e che ha visto, durante la sua realizzazione, giovani di diverse fasce d’età, dalla seconda liceo a musicisti professionisti tra i 15 e i 25 anni, collaborare e sostenersi. Allievi, ex-allievi e insegnanti, più e meno esperti che insieme danno vita ad un’affiatata band di diciassette elementi, tra cui trovano posto Marco Verduci alla batteria (già allievo e insegnante del Liceo), Fabrizio Buzzi al basso (ventenne ex allievo, appena premiato al Concorso Bottesini di contrabbasso, il più importante riconoscimento internazionale per questo strumento), passando per la chitarra elettrica di Giacomo Favitta (ex allievo ora insegnante, laureato in chitarra classica) alla voce di Gaia Finazzi, alla tromba di Paolo Giorgetti e al sax di Alessandro Rossi, tutti ex studenti ora impegnati in Conservatorio.

Un progetto che unisce diverse generazioni di musicisti, nella location di uno dei posti più famosi della nostra città, da sempre gettonato proprio per girare film e video musicali anche di artisti famosi a livello nazionale e internazionale.

Qui il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=l20cjpJHNP0