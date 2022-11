L’India, il teatrino Kamishibai e le “storie srotolate” protagonisti alla Libreria degli Asinelli

Un po’ di India, ma anche il teatrino Kamishibai e le storie “personalizzate”. Sono tanti e tutti diversi i prossimi appuntamenti della Libreria degli Asinelli di Varese.

Si parte con l’ incontro con l’autore: “Tutto è sacro in India”, l’amore in India, disseminato in miti, leggende, riti, fiabe e …nei film di Bollywood. L’appuntamento è per giovedì 24 novembre alle ore 18.

Giuliano Boccali è indologo di grande levatura, già docente a Ca’ Foscari e alla Statale di Milano, autore di numerosi testi sulla poetica indiana e persiana. Incontrerà nuovamente il pubblico della Libreria degli Asinelli per raccontare del suo più recente libro dedicato ai miti dell’amore in India (Edizioni di Maieutica, 2022). Il volume, divertente, curatissimo, stimolante, include anche un’appendice dedicata all’estetica dell’amore nei film di Bollywood, una selezione di fotografie di Christopher Taylor e due capitoli di Sabrina Ciolfi dedicati al femminile nell’India di oggi e all’estetica dell’amore nei film di Bollywood. L’autrice, che pure interviene alla serata, è dottore di ricerca in Indologia, specialista nella storia del cinema indiano e nella condizione femminile nell’India contemporanea. Al termine firmacopie.

Dato il forte richiamo dell’evento è richiesta la prenotazione e raccomandata la puntualità.

I sabati della meraviglia

Sabato 26 novembre alle ore 11.00 l’invito è di andare ad ascoltare e soprattutto ad ammirare “Le storie srotolate” di Roberta Cerini. Sarà anche l’occasione per prenotare uno «srotola-storie» per il vostro bambino, prodotto artigianalmente solo su commissione. Evento gratuito. Non serve prenotare (è richiesta la puntualità).

Workshop Kamishabi 27 novembre

Domenica 27 Workshop intensivo di Teatro Kamishibai con Chicco Colombo, 60 euro tutto il giorno inclusi materiali e tessera di Burritos.

