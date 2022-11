Lions Club Luino: oltre 26mila euro di donazioni nell’anno sociale 2021-2022

«In occasione della chiusura degli anni sociali 2020/2021 e 2021/2022, nel corso dei quali sono stata

presidente, vorrei sottolineare quanto il Club sia stato sensibile ai problemi emergenti nella nostra comunità, caratterizzato dalla pandemia e dall’evidenziarsi di nuove povertà – commenta Laura Tamborini – la nostra vicinanza a tali problemi, con molta attenzione ai giovani, ha indirizzato i nostri sforzi in tal senso. I service più importanti sono state donazioni a Croce Rossa e Caritas del territorio, scuole materne di Luino e Germignaga, scuole medie di Luino, CFP di Luino, ospedale di Luino, oltre a service minori che non si possono elencare per esigenze di sintesi. Sono orgogliosa di aver portato a termine due anni di presidenza pur con le difficoltà del momento storico-sociale. Il nostro motto è infatti “noi serviamo” e credo di averlo rispettato con spirito di servizio e con orgoglio».

Ammonta a € 26.117,00 la somma complessiva che il Lions Club Luino ha donato, nell’anno sociale 2021- 2022 con la presidenza di Laura Tamborini, a varie realtà bisognose di aiuto. Un importo rilevante che ha consentito di realizzare una grande attività di servizio e aiuto, che è parte integrante del lionismo mondiale.

Beneficiari dei service – donazioni – sono stati enti e realtà locali, ma anche internazionali. Solo per citarne alcune a livello locale, le Caritas, le scuole materne, gli istituti scolastici e le associazioni. Non è poi mancato un sostegno all’Ucraina e service a favore di enti benefici lionistici. Tra questi, è stato dato un aiuto economico anche all’associazione Cani Guida di Limbiate, realtà che addestra cani che vengono poi donati, gratuitamente, a persone non vedenti. Tra le realtà sostenute, c’è anche la LCIF, la fondazione del Lions International, che svolge un’attività di sostegno a livello globale. Un aiuto, il loro, che non poteva, però, non arrivare anche nel luinese: nel 2020 la LCIF ha donato una postazione sub intensiva all’Ospedale di Luino mentre quest’anno ha coperto parte dei costi per la sostituzione della cucina della scuola materna di Germignaga.

Il Lions è una realtà mondiale che si prefigge l’obiettivo di essere d’aiuto alla comunità: una mission che anche il Lions Club Luino persegue, costantemente, ormai da sessant’anni. Ricorre quest’anno, infatti, il 60° di fondazione del Club, ‘nato’ il 2 dicembre 1962. «Molto bene ha fatto Laura e il suo team in questi due anni – conclude Pierfrancesco Buchi, attuale presidente del Lions Club Luino -. E’ tradizione di ogni Presidente concentrarsi su service sociali, culturali e d’opinione utili per la Comunità. Dal 1962 è stato fatto tantissimo, ognuno dando un taglio personale ai service e ai meeting in base alle proprie sensibilità, ma sempre rivolti verso il bisogno e le sue diverse forme. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a comunicare quello che viene fatto e a condividerlo. Il Lions Club Luino è patrimonio del nostro territorio, ma non è qualcosa ancorato al passato, bensì proiettato al futuro in un lavoro di squadra con le altre realtà locali».