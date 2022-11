Lo spettacolo del Mago Pool alla Biblioteca di Carnago per la Giornata dei diritti dei bambini

L’iniziativa è promossa dall’associazione AMA-Un sorriso per l’affido per domenica 20 novembre dalle ore 15. Partecipazione gratuita

Evento speciale domenica 20 novembre dalle ore 15 in BI.CA: la Biblioteca di Carnago apre alle famiglie per un incredibile spettacolo di magia con il Mago Pool per celebrare insieme la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa è promossa dall’associazione AMA-Un sorriso per l’affido OdV per offrire ai bambini e alle loro famiglie un’occasione di meraviglia e divertimento e anche per riflettere insieme sui diritti che alcuni bambini hanno la fortuna di dare per scontati, ma tanti altri purtroppo ancora no.

Lo spettacolo è rivolto a ragazzi e bambini, indicativamente dai 5 anni in su.

Lo spettacolo è gratuito e non è richiesta iscrizione, ma si consiglia di portare un cuscino per sedersi.

Al termine dell’evento i bimbi potranno ritirare un piccolo dono AMA per ricordare i propri diritti.