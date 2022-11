A Lonate altri 172mila euro per sostenere l’housing sociale

Dopo essersi aggiudicato il bando di Regione Lombardia di 500mila euro per la sistemazione del palazzo di via Vittorio Veneto a Lonate Pozzolo in ottica di housing sociale, la giunta Rosa ha deciso di stanziare altri 172mila euro che andranno a integrare il finanziamento regionale. (Foto d’archivio)

Questa è la fetta più grossa della variazione di bilancio presentata dall’assessore alla partita, Angelo Ferrario, nella commissione Bilancio di lunedì 21 novembre e che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale di mercoledì 30 novembre.

Il progetto era già stato presentata ad aprile, quando l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Perencin, aveva spiegato che si era scelto di recuperare un palazzo storico che in passato è già stato già messo in sicurezza con i soldi di un altro bando e che negli anni scorsi si era tentato di mettere all’asta.

Gli appartamenti del palazzo saranno da destinare a chi è in emergenza abitativa, a persone in difficoltà o agli anziani autosufficienti: soprattutto per questi ultimi, in modo da dare vita a assistenza sociale diffusa, sia facilitando dove infermieri e medici per le visite ai pazienti, sia mantenendo l’autonomia degli ospiti.

I numeri della variazione

«Questa è l’ultima variazione dell’anno – ha spiegato Ferrario – e riconosciamo 110mila euro per l’aumento dei dipendenti per la variazione a contratto degli statali firmata il 18 novembre». I 172mila euro vanno a integrare il bando regionale per sistemare gli esterni del palazzo.

Poi sono stati messi 56mila euro per l’acquisto dell’auto per i vigili, 6mila euro per integrare l’acquisto di un escavatore per la Protezione Civile. Infine, con 42mila euro verrà dotata la scuola di valvole termostatiche per «regolare la temperatura ed evitare gli sprechi».