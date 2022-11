L’Orchestra Cameristica di Varese in concerto per “Musica per Stare Bene”

Non si è ancora spenta l’eco del grande successo di pubblico del primo dei due concerti della rassegna, lo scorso 8 Ottobre, con Francesco De Angelis accompagnato dall’Orchestra Cameristica di Varese, che “Musica per Stare Bene” torna con un altro grande solista, Bruno Canino, un nome storico del pianismo italiano, in uno dei più bei concerti per Pianoforte e Orchestra di Mozart: il N. 24 K. 491 in do minore.

A fare da spalla al grande solista il maestro Fabio Bagatin alla guida dell’Orchestra Cameristica di Varese, unica realtà orchestrale con una presenza stabile nella nostra città da 18 anni.

“Musica per Stare Bene” è un’iniziativa di Varesevive sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, da Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, dall’Otto per Mille Valdese e dal LIONS Club Varese Insubria, che si propone di contribuire ad accendere i riflettori su importanti realtà del nostro territorio, quali la Fondazione Giacomo Ascoli e il loro progetto “Il Faro”.

«Come già indicato in occasione del precedente concerto – sottolinea con forte determinazione Giuseppe Redaelli, presidente di Varesevive -, lo scopo di questi eventi è aiutare a sostenere la raccolta di offerte a favore di realtà di volontariato impegnate nel nostro territorio, ma soprattutto sensibilizzare privati e aziende sull’importanza di condividere e diffondere in seno alla nostra comunità quella cultura del dono che è uno dei principi chiave della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nostro determinante sostenitore in questa iniziativa. Sono certo che il dono alla Città di un altro concerto di alto livello, come avvenuto lo scorso ottobre, con la presenza del maestro Fabio Bagatin e di uno dei nomi più noti nel panorama concertistico internazionale, il M° Bruno Canino, non mancherà di essere molto apprezzato dagli appassionati di musica, che potranno ricambiare il dono contribuendo ad alleviare le sofferenze di altri meno fortunati concittadini».

Da quando è nata nel 2006, Fondazione Giacomo Ascoli ha sempre lavorato per portare le migliori cure oncoematologiche pediatriche a Varese, investendo in ricerca e strutture: “Negli anni l’Oncoematologia pediatrica di Varese è diventata un centro di eccellenza – afferma Marco Ascoli, presidente della Fondazione e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Al Del Ponte ci saranno presto 3 nuove camere protette per le lunghe degenze per i bambini più fragili, oggi costretti a trasferimenti in ospedali lontani. Da qui la nuova sfida della Fondazione: Il Faro”.

La ristrutturazione dell’immobile degradato di Largo Flaiano è già partita e lo trasformerà in un edificio elegante, il Faro di Varese, un approdo sicuro in cui accogliere famiglie dei bambini ricoverati ma anche medici, ricercatori e associazioni che si prendono cura dei pazienti e dei loro familiari: tutti uniti per sconfiggere la malattia.