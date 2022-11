Luci, colori e spettacolo per l’inaugurazione dell’Acinque Ice Arena di Varese

(foto di Mattia Martegani) In pochi giorni dal lancio il tutto esaurito al Palaghiaccio di Varese. Dopo aver accolto in visita ufficiale il Capo dello Stato Sergio Mattarella, domenica sera (20 novembre) la nuova struttura ha aperto le porte con un “Grand Opening Event” con oltre mille persone sugli spalti, registrando in poco tempo dall’apertura delle prenotazioni il “tutto esaurito”.

Tutte le associazioni tornate ad allenarsi nel nuovo Palazzo del Ghiaccio hanno partecipato con entusiasmo con i propri atleti alla festa: Coop 1977, Mastini HCMV, PolHa Varese, Varese Ghiaccio, Ice Sport Varese, Varese Curling, Varese Killer Bees.

Dopo aver salutato gli spettatori in una grande sfilata, ciascuna di esse si è esibita nella propria specialità. A coinvolgere gli spettatori anche la Zurawsky band che ha scaldato in più riprese l’atmosfera, con medley di hit italiane e medley dance pop. Di grande impatto lo show di luci realizzato grazie anche all’elevato livello tecnologico dell’impianto luci prodotto da Philips Signify: l’esperienza sportiva di atleti e spettatori è resa più accattivante attraverso giochi di luce con variazioni cromatiche.

Estremamente coinvolgente il momento riservato alla cantante lirica che, accompagnata da 4 coppie di pattinatori, ha eseguito Hallelujah di Cohen e Who Wants to live forever dei Queen. Anche il pubblico ha partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione, contribuendo a tenere il ritmo agli atleti e a cantare con la band. Tra i presenti anche Francesca Schiavone, ex tennista azzurra che con la sua società è in pole position per prendere in gestione il Tennis Club Le Bettole, un’altra struttura sportiva che potrà essere rinnovata a poche centinaia di metri dal palaghiaccio.

«Acinque, la multiutility che ha realizzato la completa ristrutturazione del Palaghiaccio, ha voluto organizzare per Varese una festa che regalasse emozioni ai presenti – afferma il presidente Marco Canzi – la gran parte dello show dedicato agli sport del ghiaccio coinvolgendo tutte le associazioni gravitanti sulla pista dell’Ice Arena».

«Lo spettacolo si è svolto in uno dei palazzi del ghiaccio più all’avanguardia in Italia sotto diversi aspetti – afferma Iacopo Picate, amministratore delegato di Acinque Innovazione, la società che ha curato la ristrutturazione con un investimento di circa 10 milioni di Euro – Il complesso realizzato è NZEB (Nearly Zero Energy Building) per cui la struttura diventa quasi indipendente dal punto di vista energetico con consumi molto contenuti, in perfetta linea con le esigenze di risparmio energetico manifestatesi nell’ultimo periodo».

«La pista completamente rinnovata ha ospitato per questo evento 90 atleti di tutte le discipline che si sono avvicendati in questa struttura all’avanguardia, innovativa, sostenibile, polifunzionale, resa possibile anche grazie al finanziamento di Sport e Salute e al partenariato tra pubblico e privato. Un’arena del ghiaccio con tutte le caratteristiche tecniche idonee per ospitare le grandi competizioni internazionali», ha dichiarato il sindaco di Varese Davide Galimberti.

«Oggi è una giornata dedicata alla città – dice Matteo Cesarini, presidente della Varese Killer Bees – , diamo modo a tutti di scoprire le diverse discipline offerte dalle associazioni sportive nella nuova pista ghiaccio attraverso uno spettacolo che mette in risalto tutte le nuove tecnologie di cui la nuova Ice Arena può vantarsi».

«La struttura completamente rinnovata nella parte natatoria sia nei servizi a supporto, spogliatoi e docce, ma soprattutto con l’aggiunta di una vasca didattica, permetterà di svolgere l’attività sia per i bambini che per gli adulti e anziani – dice Angelo Gnerre amministratore unico di Progetto Nuoto -. Completamente nuova è l’area fitness composta da una sala attrezzi e da due sale corsi con relativi spogliatoi autonomi che si aggiungono ai due campi da padel scoperti realizzati sul tetto degli spogliatoi della piscina».