Luci, profumi e colori del Natale, a Casbeno torna il mercatino

La Parrocchia di San Vittore in Casbeno della Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese, col patrocinio della Provincia di Varese ed in partenariato col Comune di Varese presenta la 19a Edizione del Mercatino di Natale a scopo benefico “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno” che quest’anno sceglie come tema la certezza che… insieme si può.

Il mercatino si terrà domenica 4 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 19.00.

“Come ogni “tema” a scuola aveva il suo “titolo”, così ci piace pensare che anche un evento come il Mercatino di Natale debba avere una motivazione, un valore che possa trainarci fin dalla fase organizzativa e che venga voglia di trasmettere agli altri – spiegano gli organizzatori – . Per questa 19a edizione il pensiero che ci muove potrebbe essere riassunto così: “Quanta gioia c’è nel lavorare insieme con un obiettivo comune molto semplice, ma al tempo stesso nobile: impegnarsi ciascuno in una piccola fatica che possa offrire ad altri l’occasione di una giornata di festa in un clima accogliente e magico che al tempo stesso si traduca in un gesto di aiuto concreto verso chi è meno fortunato”. Vorremmo che il Mercatino 2022 fosse una bella espressione di sensibilità e solidarietà attraverso la semplicità e il sorriso: un vero e proprio poker di esse. Questo tema ci è stato ispirato da una leggenda africana, La favola del Calibrì”.

LE PRESENZE

Lungo le vie Montebello e Conciliazione troveranno posto gli espositori hobbisti, rigorosamente selezionati in base all’originalità e alla fattura a mano delle loro creazioni.

Ma il Mercatino ospiterà come sempre anche alcune realtà del territorio, scuole, gruppi e associazioni no-profit, tra cui:

Il Gruppo Missionario Parrocchiale, che con molteplici iniziative riesce a garantire fedele e costante sostegno ai missionari.

La Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza, che oltre al banchetto in strada gestirà nel cortile dell’asilo la postazione di cioccolata calda, tè e frittelle.

L’Associazione Genitori della Scuola Carducci, che proporrà la bevanda calda “Il Carduccino” e lo zucchero filato.

Casa Medie, un progetto di vita comune pomeridiana presso l’Oratorio della Brunella, che gestirà la postazione delle Crepes.

Casa Matteo Varese, luogo di pensiero, di progettazione e di esperienze concrete con i giovani e per i giovani.

Gli amici di Ewe Mama Onlus, impegnata in Africa per le missioni francescane. …e diversi altri

LA FINALITÁ BENEFICA

Sin dalla sua prima edizione, nel dicembre 2003, il Mercatino di Casbeno, una volta coperte le spese, devolve l’intero utile in beneficenza.

Destinatari della 19a Edizione del Mercatino di Natale di Casbeno sono:

la Caritas parrocchiale, sempre impegnata ad alleviare situazioni di povertà e fragilità economica di persone e famiglie che abitano sul nostro territorio.

Le Suore Ministre degli Infermi di San Camillo di Phanat-Nikhom (Thailandia), che a Casa Lorenzo accolgono e fanno crescere bambini sieropositivi senza famiglia.

IL PROGRAMMA e GLI APPUNTAMENTI

Domenica 4 dicembre 2022 – dalle 9.00 alle 19.00

Lungo le vie Montebello e Conciliazione

MERCATINO DEGLI HOBBISTI

BANCARELLE CASBENATE, SCUOLE E ASSOCIAZIONI

Sul Piazzale della Chiesa

IL SACCO DI BABBO NATALE per la gioia dei piccoli

Presso la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza

MOSTRA FOTOGRAFICA del globetrotter Marcello Albani dal titolo “Da Dauphin a Bella Bella: seconda tappa del mio grande viaggio in Canada nell’area occidentale”

Alle ore 15:30

“NOTE DI NATALE” in chiesa parrocchiale

– Esibizione degli alunni della Scuola Primaria Carducci

– Concerto di Natale a cura di Solevoci

GASTRONOMIA E GOLOSITÀ

RistOratorio

Gastronomia e piatti caldi – anche da asporto in Oratorio – dalle ore 12.00

Polenta e zola | Polenta e spezzatino | Pasta e fagioli | Cassœula con verzini

Panino e salamella | Panino tirolese | Patatine fritte | Magico dolce di Natale

• SUL PIAZZALE DELLA CHIESA: Caldarroste & Vin Brûlé

• NEL CORTILE DELL’ASILO: Frittelle | Cioccolata calda | Tè

• AL BANCHETTO DELLA CARDUCCI: Zucchero Filato | Carduccino

• NEL GIARDINO DELLA CANONICA: Le Crêpes di Casa Medie

Per informazioni e iscrizioni: eventicasbeno@gmail.com

Mail parrocchia: casbeno@chiesadimilano.it

Facebook e Instagram: casbenoinsieme