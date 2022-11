A Luino cambia la modalità di presentazione delle interrogazioni, la minoranza di Artoni protesta

«Si informano i Sig.ri Capigruppo che le interrogazioni devono essere presentate corredate di tutta l’eventuale documentazione esplicativa (fotografie, video, ecc.). Essendo la predetta documentazione allegata al testo dell’interrogazione parte integrante e sostanziale dell’interrogazione stessa, non potrà essere presentata ed esaminata in un momento successivo all’inserimento in ordine del giorno del consiglio comunale dell’interrogazione, in particolare non durante la seduta consiliare. Resta salva, naturalmente, la possibilità di integrare le interrogazioni, per iscritto e con note protocollate, che verranno inserite, come da Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, all’ ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione». Questa la comunicazione del comune di Luino sopraggiunta in questi giorni ai capigruppo.

E’ a tal proposito che arriva la forte replica da parte del consigliere comunale di opposizione e avvocato Furio Artoni: «Mi è arrivata ieri la comunicazione che d’ora in poi è cambiata la modalità di presentazione delle interrogazioni , non essendo più possibile mostrare durante il consiglio comunale foto o filmati che non siano stati preventivamente depositati e presumo quindi vagliati. La questione mi sembra grave per due aspetti : il primo che non si può modificare una norma del regolamento comunale arbitrariamente ma deve passare dal consiglio comunale, la seconda che tale divieto o limitazione costituisce un’indebita limitazione della libertà di espressione e di parola non solo di un libero cittadino ma di un consigliere dell’opposizione. Tra l’altro – conclude – l’unico che in questi anni ha presentato foto e filmati durante la presentazione delle interrogazioni è il sottoscritto. Ho il vago sapore di censura preventiva e…».