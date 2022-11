A Luino grande successo di partecipazione per il corso di prevenzione femminile

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne siamo andati a trovare le circa sedici donne che per 10 lezioni hanno partecipato al corso antiaggressione femminile promosso all’interno di “Luino Corsi”.

Un corso di antiaggressione, o meglio definito dal maestro Virginio Laurini di “prevenzione femminile”, che quest’anno ha riscosso un grande successo di partecipazione nella cittadina lacustre.

«Parliamo di prevenzione femminile e non di difesa personale perché ‘l’aggressione’ nei confronti di una donna avviene in modo diverso che tra uomini. Ciò che insegniamo noi, secondo il metodo impact – cioè la determinazione a non essere una vittima, l’immediatezza e la semplicità della reazione – è come tenere lontani i possibili aggressori in modo efficace, creando delle barriere» ci racconta Laurini.

Ed è in effetti quello che subito si coglie appena iniziano le simulazioni di una possibile aggressione «Esistono tre tipi di aggressori – spiega Laurini – un primo che si identifica con un potenziale aggressore che non premedita ‘l’attacco’, un secondo che si identifica con l’uomo arrabbiato che ce l’ha con le donne, e un terzo, quello più pericoloso, che ci segue perché ci ha scelto. Il suo approccio è come quello di un animale, sceglie in modo premeditato la sua vittima e si prepara ad attaccarla quando è preda. Questo ultimo esempio ci fa capire ancora di più quanto la difesa femminile deve essere intesa come un ‘mettere barriere’, mettere in difficoltà e non attaccare a propria volta».

Molto importante, inoltre, come sottolinea ancora Laurini, è che un uomo non sceglie una donna perché è bella o provocante, la sceglie in relazione al fatto che, da sola o ‘poco attenta’, la vede come una preda facile da attaccare.

«Con questo non voglio dire che dovete iniziare a vivere ogni situazione con paura, anche se in questi casi è fondamentale averla per attivare una serie di reazioni- continua Laurini -, continuate pure ad abbracciare e ad accogliere le persone, ma iniziate a farlo con più consapevolezza. La vita deve essere accesa, di coloro bianco – quando siamo in una nostra zona di confort – di giallo – quando siamo in giro da sole -, di arancione – quando capiamo che c’è qualcosa che non va – e di rosso, nel momento in cui sta per avvenire l’aggressione, in cui subentra la paura e il nostro corpo butta fuori l’adrenalina, è il momento in cui dobbiamo reagire».

L’aspetto negativo dell’adrenaline però, per alcune persone, è quello del ‘congelamento’ difronte al pericolo. «Per questo le simulazioni di un’aggressione sono il più verosimili possibili, perché il corpo si deve abituare a reagire. Lo scopo è quello di educare il loro corpo, non solo la loro mente» spiega ancora Laudati.

Muniti di protezioni su braccia e gambe, Laudati e Paolo Portentoso, sono riusciti così in queste 10 lezioni a creare reali condizioni in cui le donne potrebbero potenzialmente trovarsi e quindi ad insegnarli i metodi di allontanamento, il modo in cui il corpo si deve muovere perché diventi uno strumento di forza e l’attenzione che devono cercare di mantenere per poi scorgere un posto sicuro in cui mettersi in salvo.

«Ma soprattutto abbiamo cercato di insegnare come fare prevenzione, che rappresenta il lavoro più importante per evitare situazioni di aggressione. Questo corso cerca di dare molto di più che un corso di Arti Marziali, per esempio. Cerca di preparare psicologicamente ed ‘esperienzialmente’ le donne a situazioni di potenziale pericolo» dice ancora Laudati.

«E’ stato davvero un successone, ben sopra le aspettative – conclude Paolo Portentoso, consigliere comunale che ha preso attivamente parte al corso -. Sono rimasto colpito quando ho saputo che alcune delle donne che hanno partecipato lo hanno fatto perché avevano già vissuto spiacevoli situazioni. Credo che questo corso possa averle aiutate, soprattutto a fare più attenzione ai dettagli, così da poter in futuro evitare situazioni di pericolo. Anche se è chiaro che il problema, quando si parla di violenza sulle donne, è degli uomini. E’ stata davvero un bella esperienza che riproporremo nella prossima stagione di Luino Corsi».

Particolarmente vicina al tema l’amministrazione comunale di Luino aveva già promosso un incontro sulla violenza di genere e, domani, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ne promuoverà un altro presso la Biblioteca.