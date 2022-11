A Luino piantati due ontani neri per la festa dell’albero

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi anche quest’anno i Carabinieri Forestali della Stazione di Luino hanno promosso, in collaborazione con il Comune della cittadina lacustre, la piantumazione di due piccoli alberi all’interno del Parco Margorabbia. Presenti all’iniziativa – volta a sensibilizzare le nuove generazioni – una classe quinta elementare di Motte e due classi di Voldomino.

«Questo è un gesto molto significativo – ha detto il sindaco Enrico Bianchi ai bambini -. Il 21 novembre di tanti anni fa piantai anche io alcuni piccoli alberi, che sono poi diventati grandi. Vi auguro, come è successo a me, di poterli vedere crescere, perché è bella emozione».

Attenti e riuniti in cerchio alcuni bambini si sono poi offerti di piantare i due piccoli e selezionati ontani neri, arrivati direttamente da uno dei vecchi centri per la conservazione della biodiversità del Corpo Forestale dello Stato. «Queste piantine hanno solo qualche anno in meno di voi – hanno detto i Carabinieri Forestali – e diventeranno alte 15/20 metri».

Alla presenza del sindaco, della vicesindaca Antonella Sonnessa e del sindaco di Germignaga, nonché vicepresidente di Comunità Montana Valli del Verbano Marco Fazio, i bambini hanno poi cantato “Lo chiederemo agli alberi” di Simone Cristicchi. Un dolce momento a cui è in ultimo seguito l’intervento di Marco Fazio: «Gli alberi sono qualcosa da tenere con cura e soprattutto qualche cosa a cui volere bene. E’ grazie agli alberi che abbiamo l’aria e l’acqua. Tutte le volte che passiamo e loro ci sono, dobbiamo averne cura, anche noi ci metteremo impegno».