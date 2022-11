A Luino si è insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, il discorso della neo sindaca

Si è insediato giovedì 10 novembre, all’attenzione di tutto il consiglio comunale dei “grandi” e di genitori emozionati, il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Luino. A prendere la parola, dopo il benvenuto dato dal sindaco Enrico Bianchi ai giovani dell’Ics “B.Luini” e dell’Istituto “Maria Ausiliatrice”, è stata la neo sindaca Greta Turnone che insieme alla sua lista “LuiNoi” ha portato a casa la vittoria con 222 voti su 307.

«Innanzitutto tengo a ringraziare il Sindaco Enrico Bianchi e la Giunta Comunale per questa bellissima opportunità – ha detto in apertura Greta Turnone -. Ringrazio inoltre la Dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti per aver permesso al nostro Istituto di aderire a questo progetto. Ringrazio anche i professori che ci hanno dato qualche ora per la realizzazione della lista e per aver fatto fruttare il nostro lavoro anche se in un tempo molto ridotto. Vorrei ringraziare anche tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia e mi impegnerò affinché i ragazzi e le ragazze che non ci hanno votato cambino opinione su di noi e si sentano rappresentati. Ringrazio i miei compagni per avermi candidata e per aver lavorato partecipativamente alla realizzazione di questa avventura. E infine le famiglie per averci supportati e consigliati con entusiasmo in questo progetto. Sono onorata – ha continuato la neo sindaca – di ricoprire questa carica di sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, che mi permetterà di vedere e mostrare da un’altra prospettiva i lati positivi di Luino, e poter proporre dei cambiamenti riguardanti la nostra città. Siamo tutti molto eccitati, felici e soddisfatti del nostro lavoro, pronti a intraprendere un’esperienza senz’altro bellissima. Riguardo all’impegno che abbiamo preso, riteniamo fondamentale rispettare e preservare il luogo in cui viviamo perché le generazioni future potrebbero non essere fortunate come noi. Per noi sarà quindi una priorità la tutela dell’ambiente e l’attenzione verso le bellezze e gli spazi condivisi della nostra bella cittadina. Inoltre – ha aggiunto Greta – per noi è importante creare luoghi e opportunità di aggregazione e momenti di svago per i giovani. E’ necessario che abbiano luoghi sicuri dove possano divertirsi, nonché offrire loro opportunità culturali. M’impegnerò affinché tutti noi giovani possiamo capire che i beni pubblici, la scuola, i parchi, le piazze e i monumenti sono beni preziosi di tutta la comunità di Luino e per questo vanno curati, rispettati e preservati. Vorrei spiegare brevemente le ragioni che ci hanno portato a scegliere il nostro slogan e il nostro logo. Il nostro motto è LuiNoi! L’abbiamo scelto perché ogni voce, anche quella dei più piccoli, conta. Il nostro logo invece è rappresentato da un cigno a tre teste con il Lago Maggiore, nostro orgoglio, come sfondo; la testa che tocca l’acqua simboleggia il nostro lago, la seconda la bellezza di Luino e la terza la sua storia. Concludo mettendomi a disposizione di tutti, confido nell’aiuto di tutte le ragazze e i ragazzi del Consiglio per lo svolgimento di questo importante compito. Vogliamo che la nostra parola abbia un peso e questa per noi è la grande occasione per trasformare le nostre idee in proposte valide che possano essere prese in considerazione e, magari, a breve essere realizzate. Ci auguriamo di poter dare un contributo positivo alla vita della nostra comunità. Speriamo tutti di poter svolgere il ruolo che ci è stato affidato in maniera responsabile, affiancando il Sindaco Bianchi, gli assessori e i consiglieri in questo percorso».