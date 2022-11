L’ultimo saluto di Busto Arsizio ad Agostino Valentini, l’edicolante-scout di via Montebello

Si sono svolti questa mattina, lunedì, nella basilica di San Giovanni i funerali di Agostino Valentini, scomparso all’età di 80 anni venerdì scorso e figura molto conosciuta in città. Valentini, infatti, è stato il titolare fino a maggio di quest’anno della storica cartoleria di via Montebello e per molti anni è stato capo scout del gruppo Agesci Busto 3 oggi Busto 33.

In molti lo ricordano proprio sulle pagine social del gruppo scout come guida di centinaia di ragazzi oggi diventati uomini e donne: «Grazie per la strada che ho avuto il piacere di fare con te. È vero, a volte non è stata semplice ma mi hai insegnato tanto e non solo come scout. Buona strada Ago, non so perché ma ti immagino già lassù che giri con la bici e organizzi qualcosa. Qui ci mancherai un sacco» – scrive in un commento Corrado.

La sua cartoleria-edicola è rimasta aperta per 109 anni e ha cessato l’attivirtà lo scorso 1 maggio.