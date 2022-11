L’ultimo saluto a Roberto Maroni, i parcheggi gratuiti per Natale a Varese e gli eventi del weekend nel podcast del 25 novembre

Le notizie di venerdì 25 novembre:

Si sono svolti nella basilica di San Vittore a Varese i funerali di Stato di Roberto Maroni, morto nella sua casa di Lozza lo scorso martedì. Erano presenti le più importanti cariche istituzionali a partire dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici nazionali e locali della Lega, decine di sindaci del territorio e migliaia di cittadini che hanno seguito da piazza del garibaldino la cerimonia funebre trasmessa sul maxi schermo. Alla fine della cerimonia funebre ha preso la parola il figlio Filippo che ha letto il saluto scritto insieme ai fratelli Fabrizio e Celo

Il Comune di Varese ripropone le agevolazioni per la sosta nel periodo natalizio. Fino al 22 gennaio la sosta nei parcheggi di area verde saranno gratuiti ogni venerdì pomeriggio e di sabato. La settimana prima di Natale la misura si estenderà anche alla mattina del venerdì.

MV Agusta resterà a Varese a amplierà la produzione. È quanto assicura Timur Sardarov, il CEO dell’azienda della Schiranna che parla dopo l’acquisizione del 25,1% delle quote da parte di KTM. «Vogliamo triplicare la produzione in tre anni e aprire alcuni spazi della fabbrica ai varesini».

Il panettone come 200 anni fa: Lazzaroni a Saronno riporta in vita l’antica ricetta. Il Panettone “Punto Rosso” sarà una produzione limitata e artigianale realizzata nel laboratorio di Saronno e sarà in vendita solo nello spaccio aziendale di Saronno

Si accendono le lucine di Natale in diverse città della provincia inaugurando le iniziative natalizie tra mercatini, laboratori creativi e concerti.

Venerdì tanti gli eventi promossi in occasione della Giornata contro la violenza sulla donna. Storie vissute, incontri e testimonianze. Apre la mostra alla Fondazione Marcello Morandini con le opere Ritter Museum mentre la Galleria Punto sull’Arte presenta la mostra personale di Annalù. Il Premio Chiara porta a Varese Donato Carrisi con il suo nuovo romanzo “La casa delle Luci”. Scrittore, regista e sceneggiatore è autore di romanzi famosi a livello internazionale. Sabato è anche la giornata della Colletta alimentare

Benvenuti al classico appuntamento con l’agenda sportiva del fine settimana che si apre al sabato con l’incontro dei Mastini alla Acinque Ice Arena. Alle 18,30 i gialloneri ospitano l’Alleghe fanalino di coda della IHL. Alle 20,30 al Centro Campus invece, derby di Serie B tra Varese Basketball e Legnano.

Domenica tanto calcio con il Varese che, nel mezzo di un momento molto burrascoso, cerca punti di nuovo in trasferta contro il Ponte San Pietro. Calcio d’inizio alle 14,30, stesso orario di Caronnese-Sona e Seregno-Varesina. Per il campionato di Serie C invece la Pro Patria sarà impegnata in trasferta con l’Albinoleffe sul campo di Zanica: si comincia alle 17,30. In serata invece gli impegni di Openjobmetis e Uyba Volley. La Pallacanestro Varese cerca il quinto successo consecutivo sul campo di Verona: contesa iniziale alle ore 20. Sfida esterna infine anche per la E-Work sul campo di Scandicci a partire dalle 20,30. Gli incontri di Varese, Pro Patria e Openjobmetis saranno come sempre raccontati con i relativi liveblog sul nostro giornale: vi aspettiamo per commentare insieme le partite!

