A Luvinate in funzione la prima colonnina elettrica al PArco del Sorriso

È in funzione la prima colonnina per la ricarica elettrica delle auto a Luvinate. Il nuovo servizio é dislocato presso il Parco del Sorriso ed è stato presentato in occasione della Fiera del Riuso e del Riciclo, promossa da scuola, Comune e genitori in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Per questo si é partiti con l’educazione, facendo conoscere ai bambini divisi in piccoli gruppi come si carica un’auto elettrica e poi, attraverso un grande gioco dell’oca, il significato e l’importanza della mobilità sostenibile e di energia elettrica pulita

Presenti il sindaco e i tecnici di Acinque, l’azienda che si è aggiudicata il bando indetto dall’ente locale e che gestirà la prima colonnina elettrica. Da oggi i cittadini con macchina elettrica potranno ricaricarla, utilizzando l’app scaricabile dal sito https://acinque.it/mobilita-sostenibile.html

«La mobilità sostenibile assicura la forte riduzione di emissioni inquinanti atmosferiche, é un traguardo che si può raggiungere attraverso piccole e grandi azioni come l’attivazione della colonnina presso il parco», ha sottolineato il sindaco Boriani.