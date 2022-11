Malnate aumenta la videosorveglianza: quasi raddoppiate le telecamere sul territorio

Attualmente sul territorio di Malnate sono presenti 68 telecamere con tecnologia avanzata che permettono di restringere il cerchio a informazioni mirate, alcune di queste con intelligenza artificiale e tutte direttamente collegate alla centrale operativa della Polizia Locale.

Sono presenti su una vasta area del Comune, installate in zone sensibili, anche su richieste specifiche delle forze dell’ordine. Nei prossimi mesi questo numero verrà quasi raddoppiato, arrivando a 110 “occhi elettronici”.

«È uno strumento molto utile – spiega l’assessore Carola Botta -, tanto è vero che è nostra intenzione ampliarlo. Abbiamo partecipato a un Bando Regionale per la sicurezza dei parchi e ci hanno riconosciuto 80 mila. Verranno quindi installate nuove telecamere al Parco I Maggio, al Parco Albostar di Villa Rossi, al parchetto di via Doria a San Salvatore, al parco di via Ferrari a Rovera, in via Firenze a Gurone, in via Milano e in piazza Salvo d’Acquisto».

«Oltre a queste – prosegue l’assessore -, grazie a un bando del Ministero per sicurezza nelle scuole con prevenzione dello spaccio, con i 14mila euro ricevuti installeremo 5 telecamere all’istituto comprensivo tra campetto antistante e parcheggio su viale Kennedy. Entro dicembre, inoltre, saranno in funzione le telecamere in piazza Fratelli Rosselli dopo richiesta degli abitanti e del Controllo del Vicinato; con la collaborazione dei cittadini che hanno messo a disposizione le facciate delle case, ne verranno installate 6. Altre 3 andranno tra piazza Repubblica e via Volta, mentre stiamo capendo come poter coprire al meglio anche il centro storico, dove serviranno dei lavori particolari».

Un grande incremento, quindi, per quanto riguarda la videosorveglianza sul territorio comunale, senza dimenticare che questi occhi elettronici sono risultati molto utili nel recente passato alle forze dell’ordine per importanti fatti di cronaca.