Malore improvviso a Casciago, donna rianimata grazie al defibrillatore

Un malore improvviso, a pochi passi dalla chiesa di Casciago. Nel pomeriggio di martedì 8 novembre una donna di 62 anni si è sentita male ed è stata soccorsa grazie al defibrillatore presente nel piazzale della chiesa dedicata ai santi Agostino e Monica, apparecchiatura donata nel 2017 dalla famiglia Andreotti in ricordo di Francesco, soccorritore e infermiere che ha dedicato tutta la sua vita al proprio lavoro.

La donna è stata rianimata sul posto e trasportata in pronto soccorso, dove purtroppo è deceduta nella serata. Resta l’importanza dell’apparecchio salvavita, in molte circostanze fondamentale per far ripartire il cuore di chi ha un malore improvviso. A Casciago ne sono stati posizionati diversi, tra Morosolo in zona scuole, palestra di Casciago, piazza Cavour e appunto la chiesa di Casciago.

A causa della scarsa reperibilità di piastre per defibrillatore, l’apparecchio utilizzato sarà inutilizzabile per 2 settimane circa.