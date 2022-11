“MammaMia!, il musical” fa tappa al Teatro di Varese nel suo tour invernale

Arriva a Varese MammaMia!, il musical, diretto da Massimo Romeo Piparo, che andrà in scena al Teatro di Varese venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre.

Dopo un vincente tour estivo, torna ad animare numerose città italiane. Oltre 30 artisti di incredibile talento e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, portano sul palco uno dei musical più amati di sempre: una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018.

Tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio, sfruttando l’occasione per conoscere il padre che non ha mai conosciuto. Non avendo idea di quale dei tre fidanzati storici della madre possa essere suo padre, li invita tutti e tre al matrimonio.

Sabrina Marciano, interprete della protagonista Donna Sheridan, che salirà sul palco insieme a Luca Ward, Clayton Norcross, Sergio Muniz, Linda Gorini e tanti altri, ci racconta di questo spettacolo: una storia d’amore, coraggio, anticonformismo, accompagnato dalla fantastica musica degli ABBA.

Come è stato tornare sul palco dopo lo stop dovuto alla pandemia, dato anche il fatto che per i teatri è stato ancora più lungo e difficile rispetto ad altre realtà?

“E’ stato molto emozionante. Sarò onesta, ero arrivata a pensare che non avremmo più potuto ricominciare ad avere una vita normale, soprattutto noi attori. Quando in televisione facevano vedere le immagini dei teatri, dei concerti, prima della pandemia, mi dicevo che non sarebbe accaduto mai più. Poi questo inverno abbiamo ricominciato a fare spettacolo, e abbiamo visto una grandissima reazione del pubblico, il bisogno di aggregazione, Ricordo che la prima sera di spettacolo dopo lo stop del covid ho pianto di gioia.

C’è qualche aspetto del carattere del tuo personaggio che rivedi in te?

“Ci sono molte cose che mi appartengo: la necessità di vivere una vita libera, per esempio. Ma anche il rapporto di amicizia che ha Donna con le sue amiche, è lo stesso che appartiene a Sabrina, come anche la passione per la musica. Io non ho figli, ma avendo quattro nipoti posso capire cosa significa provare un affetto così grande come quello che Donna prova nei confronti di Sofia. E c’è questo grande dolore per un amore difficile, che mi appartiene”.

Cosa significa per te interpretare la protagonista di un musical dal successo internazionale come Mamma Mia?

“E’ una bellissima esperienza, un onore, interpretare il ruolo che mi è stato affidato. Ed è anche una bella responsabilità, visto anche il successo che ha in Italia dal 2017: quest’anno siamo arrivati a 300 repliche a Genova. Questo spettacolo piace sempre tanto, sempre sold out. Invito tutti a venirlo a vedere”.